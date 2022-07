„Nie burzcie naszych domów” – protest w Zamościu przeciwko budowie linii kolejowej CPK [+VIDEO]

25 czerwca brytyjski tabloid Daily Star powołując się na anonimowe, wysoko postawione źródła wywiadowcze, opublikował artykuł o emerytowanym generale rosyjskiej armii o imieniu Pawieł (dosłownie: Pavel), którego Władimir Putin miał wezwać z emerytury i wysłać na wojnę na Ukrainie na miejsce jednego z dowódców jednostek specjalnych, który został ranny od ukraińskiego ostrzału. 67-letni wojskowy wysłany do walki na Ukrainę miał ważyć 130 kilogramów, mieszkać na przedmieściach Moskwy, zjadać pięć posiłków dziennie i popijać je co najmniej litrem wódki. Generał Pawieł miał być tak gruby, że potrzebował dwóch kamizelek kuloodpornych, by okryć swoje ciało. Tabloid zilustrował artykuł zdjęciem, na którym rzeczywiście widać otyłego wojskowego.

Mimo iż doniesienia "Daily Star" nawet na pierwszy rzut oka wyglądały mało wiarygodnie (gazeta nie znała nawet nazwiska Rosjanina), podchwycili je internauci oraz szereg mediów, w tym serwisy New York Post, Express.co.uk, Daily Mail, The Sun i Mirror.co.uk. W Polsce o "otyłym generale" napisała m.in. Polska Agencja Prasowa (co ciekawe, powołując się na New York Post a nie na Daily Star), a za nią serwis Polsat News. PAP zatytułowała swój artykuł następująco: "Putin do walki z Ukrainą powołał ważącego ponad 130 kilogramów generała".