Mer Lwowa nazwał polskich rolników “prorosyjskimi prowokatorami”

Przedstawiony przez KE cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. nie jest wiążący dla Polski, to otwarcie dyskusji - oświadczyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zadeklarowała, że propozycja Komisji będzie "twardo i ambitnie" negocjowana.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska komentowała w sobotniej rozmowie z PAP kwestie związane z unijną polityką klimatyczną. Podkreśliła, że na transformacji klimatycznej nie mogą stracić zwykli ludzie. Zapowiedziała też stworzenie w Polsce programu/strategii pochłaniania, wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla w Polsce.

"Chciałam podkreślić, że to nie jest żaden wiążący dokument dla Polski, ani dla innych krajów członkowskich. Propozycja Komisji to otwarcie dyskusji o kolejnym celu przejściowym w drodze do neutralności klimatycznej, którą Wspólnota ma osiągnąć w 2050 r. Zapewniam, że polski rząd będzie ambitnie, aktywnie i twardo negocjować propozycję KE. Na razie koncentrujemy się na "widełkach" wyznaczonych przez naszych poprzedników, czyli celu na 2030 rok i potem drodze do neutralności klimatycznej w 2050 r." - oświadczyła, odnosząc się do przedstawionego przez KE celu redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r.