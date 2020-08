Izraelskie media: 10 tysięcy osób protestowało w Jerozolimie przeciwko Netanjahu [+VIDEO]

Szacuje się, że 10 000 osób zebrało się w sobotę wieczorem na placu Paryskim w Jerozolimie, by wezwać do rezygnacji premiera Netanjahu, podczas największego jak dotąd protestu antyrządowego – poinformował w niedzielę Times of Israel.

Jak poinformował w niedzielę Times of Israel, w nocy z soboty na niedzielę odbyły się jak dotąd największe protesty, których uczestnicy domagali się ustąpienia Benjamina Netanjahu ze stanowiska premiera Izraela. Napięcia było wysokie ze względu na wcześniejsze incydenty, w których doszło do ataków na demonstrantów.

Policja pozwoliła protestującym pozostać na placu Paryskim do około 1 w nocy, ale gdy część osób nie opuściła miejsca, zaczęła wzywać do rozejścia się. W końcu wysłano funkcjonariuszy, aby fizycznie usunąć część demonstrantów, 12 osób zostało zatrzymanych lub aresztowanych, poinformowała policja.

This is how the Israeli police suppressed last night an Israeli protest against Israel’s prime minister Netanyahu. pic.twitter.com/l7sLzbjLSD — Abdalrahim Alfarra (@AbdMfarra) August 2, 2020

W oświadczeniu stwierdzono, że ci, którzy pozostali na placu, „zaburzyli porządek publiczny, odmawiając uwzględnienia powtarzających się wezwań policji o rozejście się”.

Kiedy kilkudziesięciu protestujących usiadło i odmówiło opuszczenia skrzyżowania, policja otoczyła ich i zaczęła ich po kolei wyciągać. Wokół miejsca tłoczyli się dziennikarze i kamerzyści. Jak podają izraelskie media, jedna z osób została agresywnie odepchnięta przez funkcjonariusza policji, mimo że informowała, że jest dziennikarzem.

Niektórzy protestujący byli ciągnięci przez policję, zanim zostali zatrzymani. Jeden z protestujących został uderzony w twarz butelką farby, chociaż nie było jasne, kto nią rzucił.

Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych wieców policja nie użyła armatek wodnych. W lipcu po użyciu armatek pojawiły się zarzuty o nadużycia policji, co zaskutkowało wzmożoną kontrolą na posterunkach.

מפיצים ג׳ז בכיכר החתולות pic.twitter.com/V2UHxVYsJr — רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) August 1, 2020

„Jesteśmy w bezprecedensowym wydarzeniu” – przekonywała grupa organizująca protest. „Dziesiątki tysięcy osób, które dziś wieczorem zalały stolicę, nie są skłonne zaakceptować sytuacji, w której oskarżony miażdży sen, na podstawie którego powstał ten kraj”.

According to Hebrew media, more than 10,000 demonstrated outside the PM’s residence in Jerusalem on Saturday- The largest protest yet. pic.twitter.com/7KLPgebNWm — Israel in the Field (@field_israel3) August 1, 2020

