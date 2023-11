Ukrainiec zatrzymany za oszustwo na 50 tys. złotych. Grozi mu do 8 lat więzienia

Warszawscy policjanci zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, który w banku chciał wypłacić 50 tysięcy złotych. Pieniądze wpłynęły na jego konto w wyniku oszustwa internetowego, utracił je mężczyzna mieszkający w Kielcach. Ukrainiec trafił do aresztu.

Policja poinformowała o sprawie we wtorek. “Kryminalni zostali zaalarmowani przez pracowników jednego z oddziałów bankowych. Chodziło o mężczyznę, który chciał wypłacić 50 tysięcy złotych z swojego konta, jednak pieniądze zostały zablokowane przez system z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa. Okazało się, że taką kwotę utracił w wyniku oszustwa internetowego mieszkaniec Kielc. Policjanci Wydziału Kryminalnego zadziałali błyskawicznie i w pełni profesjonalnie. 30-latek nie zdążył się zorientować co się wokół niego dzieje i już był zatrzymany” – czytamy w policyjnym komunikacie.

Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe. “Tam 30-latek usłyszał zarzut oszustwa. Prokuratura skierowała wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd do wniosku się przychylił. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności” – podaje policja.

Przypomnijmy, że statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W lipcu Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała szczegółowe informacje dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

W ostatnich latach odnotowano też znaczny wzrost liczby cudzoziemców przebywających w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Najliczniejsze grupy to Ukraińcy i Gruzini – wynika z danych przekazanych portalowi Kresy.pl przez Służbę Więzienną.

praga-poludnie.policja.gov.pl / Kresy.pl