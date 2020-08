Libańska minister informacji rezygnuje ze stanowiska: „Nie spełniliśmy oczekiwań”

Libańska minister do spraw informacji Manal Abdel Samad zrezygnowała w niedzielę ze stanowiska – poinformował Reuters. Jest to pierwsza rezygnacja członka libańskiego rządu od czasu ogromnej eksplozji, która wstrząsnęła Bejrutem i wywołała masowe protesty.

Samad jako powód podaje niepowodzenie rządu w przeprowadzeniu reform i katastrofalny wybuch, który wydarzył się w stolicy kraju we wtorek, podała libańska telewizja Al Jadeed. Wcześniej w tym tygodniu ministerstwo informacji zaprzeczyło plotkom o jej zbliżającej się rezygnacji.

Przeprosiła także libańską opinię publiczną za „zawodzenie” ich. „Nie spełniliśmy Waszych oczekiwań” – poinformowała.

Protesters in Beirut called for a revolution as they stormed several government buildings in anger over the deadly blast that devastated much of the city. pic.twitter.com/xtdcVvytf7

W Libanie od kilku dni odbywają się protesty. Demonstranci domagają się, aby winni wtorkowej eksplozji, w której zginęły co najmniej 154 osoby i ponad 5 tys. zostało rannych, zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Absolutely staggering numbers toay in #Beirut. Square split between peaceful on one side and rioting on the other. We’re hearing live fire every now and then. Over 100 injured so far. #LebanonProtests pic.twitter.com/C4cpYhyJIQ

