Mołdawska policja rozbiła protest przeciwników rządu

Policja rozbiła w sobotni wieczór miasteczko namiotowe zwolenników opozycyjnej partii Sor ustawione pod siedzibą parlamentu.

Sympatycy tej partii od tygodni zbierają się w centrum mołdawskiej stolicy Kiszyniowa by protestować przeciwko obecnym liberalnym władzom państwa, które uważają za winne wzrastającej inflacji i kryzysu energetycznego. Wkrótce po rozpoczęciu protestów rozlokowali oni koło parlamentu miasteczko namiotowe. W sobotni wieczór zostało ono zlikwidowane przez miejscową policję.

Protest organizers in Moldovan capital #Chisinau say over 70′ people taking part in anti-government rally, as protesters light flare and chant „Down with Maia Sandu”, calling for their pro-Western President to step down. pic.twitter.com/7cPMLAalu7

— Mats Nilsson (@mazzenilsson) October 16, 2022