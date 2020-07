Protestujący w Bułgarii chcą sparaliżować ruch w stolicy kraju

W czwartek protestujący Bułgarzy rozstawili namioty na głównych skrzyżowaniach dróg stolicy i przed budynkiem rządu – poinformował Reuters. Przekonują, że będą blokować centrum stolicy Bułgarii do czasu rezygnacji rządu premiera Bojko Borysowa.

Jak poinformowała w czwartek Agencja Prasowa Reuters, protestujący Bułgarzy rozstawili namioty w stolicy kraju grożąc, że będą blokować Sofię dopóki gabinet premiera Bojko Borysowa nie poda się do dymisji.

Kilka tysięcy, głównie młodych Bułgarów, gromadzi się codziennie w Sofii od początku lipca, oskarżając premiera Borysowa o brak walki z korupcją, która narusza praworządność i przynosi korzyści potężnym lokalnym potentatom.

