Liban: Protesty w Bejrucie: policja użyła gazu łzawiącego [+VIDEO]

W sobotę libańska policja użyła gazu łzawiącego wobec uczestników protestów, które odbywały się Bejrucie. Policjanci ochraniali budynek parlamentu przed protestującymi. Demonstranci domagali się, aby winni wtorkowej eksplozji, zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Libańska policja, która ochraniała w sobotę parlament, użyła gazu łzawiącego wobec protestujących po wtorkowej eksplozji w Bejrucie. Uczestnicy demonstracji usiłowali przedrzeć się przez barykady blokujące dostęp do budynku – informuje agencja „Reuters”.

Około pięciu tysięcy osób zgromadziło się w sobotę w centrum Bejrutu, na placu Męczennika. Uczestnicy protestu chcieli przedrzeć się przez barykadę ustawioną na ulicy prowadzącej w stronę parlamentu. Protestujący skandowali: „Odejdźcie, jesteście mordercami” i „Ludzie chcą upadku reżimu”. Policja użyła gazu łzawiącego.

Demonstranci domagają się, aby winni wtorkowej eksplozji, w której zginęły co najmniej 154 osoby i ponad 5 tys. zostało rannych, zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Absolutely staggering numbers toay in #Beirut. Square split between peaceful on one side and rioting on the other. We’re hearing live fire every now and then. Over 100 injured so far. #LebanonProtests pic.twitter.com/C4cpYhyJIQ

— Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020