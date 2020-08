Prezydent Libanu o eksplozji, która zniszczyła Bejrut: niewykluczona „obca interwencja”

Prezydent Libanu zapowiedział w piątek, że śledztwo w sprawie tragicznej w skutkach wtorkowej eksplozji w porcie w Bejrucie pozwoli zbadać, czy była ona spowodowana „obcą interwencją” lub przypadkiem – podaje agencja Reutera.

Według Reutersa prezydent Michel Aoun w wypowiedzi dla libańskich mediów stwierdził, że przyczyna eksplozji, w wyniku której zginęło co najmniej 154 osoby a około 5 tys. zostało rannych, nie została jeszcze ustalona. „Istnieje możliwość ingerencji z zewnątrz poprzez rakietę, bombę lub inne działanie” – mówił Aoun. Jego słowa potwierdziło później jego biuro. Jednocześnie rezydent Libanu powiedział, że śledztwo sprawdzi także, czy wybuch był wynikiem zaniedbania lub wypadku.

Przypomnijmy, że początkowo libańskie służby twierdziły, że w porcie w Bejrucie eksplodowało ponad 2,7 tys. ton saletry amonowej, skonfiskowanej sześć lat temu, zaś sam pożar, który przyczynił się do eksplozji, został wywołany przez prace spawalnicze. Jednak prezydent USA Donald Trump komentując sytuację w Bejrucie powiedział, że wygląda to na „straszliwy atak”. „Spotkałem się z niektórymi naszymi najlepszymi generałami i wydaje im się, że to nie było coś w rodzaju eksplozji przemysłowej… Wydaje im się, że to był atak. To była jakaś bomba” – dodał, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tych przypuszczeń. Jego słowa podważali później anonimowo urzędnicy Pentagonu, a także sam szef Departamentu Obrony Mark Esper. Już w dniu eksplozji Izrael ogłosił, że nie ma z nią nic wspólnego.

Czytaj także: Prezydent Libanu: Jesteśmy gotowi na odparcie ataków Izraela

Tymczasem w czwartek wieczorem siły bezpieczeństwa w Bejrucie musiały użyć gazu łzawiącego przeciwko niewielkiej demonstracji Libańczyków okazujących swoje niezadowolenie z elity rządzącej krajem. W ruch poszły kamienie. Wcześniej tego dnia władze zatrzymały szesnaście osób w związku ze śledztwem prowadzonym w związku z eksplozją w porcie w Bejrucie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, również w czwartek Bejrut odwiedził Emmanuel Macron. Prezydent Francji obiecał pomóc w organizowaniu międzynarodowej pomocy dla Libanu. Jednocześnie domagał się w pełni przejrzystego międzynarodowego dochodzenia w sprawie wybuchu. Mówił też, że rząd Libanu musi przeprowadzić reformy gospodarcze i ograniczyć korupcję.

Kresy.pl / Reuters