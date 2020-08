Macron przyjechał do Bejrutu. Powitali go wściekli Libańczycy [+VIDEO]

Prezydent Emmanuel Macron zdecydował się odwiedzić Bejrut zniszczony gigantyczną eksplozją w miejscowym porcie. Jak podaje agencja dpa, mieszkańcy stolicy Libanu wykorzystali jego wizytę do okazania swojego gniewu na przywódców kraju.

Macron chodził w czwartek po zdewastowanych ulicach, podczas gdy tłumy Libańczyków, które wyszły go przywitać, złorzeczyły libańskiej elicie politycznej. „Prezydent Francji przemierza ulice Bejrutu zniszczone przez eksplozję, których nie odwiedził ŻADEN libański urzędnik od czasu wybuchu. Ludzie płaczą, proszą go o pomoc, narzekają na skorumpowaną elitę. Niewiarygodna scena” – napisał na Twitterze wiceszef agencji AFP w Dubaju Mohamad Ali Harissi.

„Wszyscy jesteście mordercami” – krzyczała jakaś kobieta z balkonu. „Gdzie byliście wczoraj. Gdzie byliście dzień wcześniej? Gdzie byliście, kiedy składowano te materiały wybuchowe w porcie?” – pytała kobieta.

About 100 volunteers cleaning up Gemmayze Street in #Beirut crowd around French President Macron, chanting “the people deand the fall of the regime” and “President Michel Aoun is a terrorist.”#Lebanon pic.twitter.com/LpN6XW2zp0

— Kareem Chehayeb | كريم (@chehayebk) August 6, 2020