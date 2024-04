Dyplomacja Tadżykistanu protestuje przeciw traktowaniu jego obywateli w Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tadżykistanu przekazało notę ​​ambasadorowi Rosji Siemionowi Grigoriewowi, w której wyraziło poważne zaniepokojenie przejawami „zdecydowanie negatywnego stosunku” do Tadżyków na terytorium Federacji Rosyjskiej.

„W nocie zauważono, że tego rodzaju działania dotyczą wyłącznie obywateli Tadżykistanu, co jest zasadniczo niezgodne z duchem i tradycjami stosunków tadżycko-rosyjskich” – podało tadżykistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego komunikat został w poniedziałek przytoczony przez agencją informacyjną Interfax.

W niedzielę 28 kwietnia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadżykistanu ukazał się komentarz przedstawiciela resortu na temat sytuacji obywateli Tadżykistanu na moskiewskich lotniskach.

„Na koniec dnia 27 kwietnia 954 obywateli Tadżykistanu przebywa w strefie tymczasowego przetrzymywania obywateli międzynarodowego lotniska Wnukowo w stolicy Rosji, bez zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych. Wśród obywateli, którzy utknęli, są tadżyccy studenci studiujący w Rosji w ramach kwot edukacyjnych rządu rosyjskiego” – głosi komunikat.

Odnotowano, że z ogólnej liczby obywateli Tadżykistanu, którzy utknęli na lotnisku Wnukowo, po wielogodzinnym oczekiwaniu na terytorium Rosji wpuszczono 322 osoby. „Jednocześnie, według dostępnych informacji, władze rosyjskie zamierzają dodać 306 osób do tzw. „listy niepożądanych”. W tej chwili liczba wydalonych już wynosi 27 osób. Takie restrykcje dotyczą wyłącznie obywateli Tadżykistanu – podkreśliło Duszanbe.

Minsiterstwo zwróciło uwagę, że trudną sytuację można zaobserwować także na stołecznych lotniskach Żukowski, Domodiedowo i Szeremietiewo, gdzie w strefach detencyjnych bez odpowiednich warunków przetrzymywanych jest kilkudziesięciu obywateli Tadżykistanu.

Jeszcze w niedzielę pisaliśmy na naszym portalu o ​​ponad dwustu obywatelach Tadżykistanu, którzy utknęli na ziemi niczyjej w strefie na orenburskim odcinku granicy kazachstańsko-rosyjskiej, przed przejściem granicznym Sagarczin. Według relacji sprzed czterech dni część oczekujących Tadżyków miała tam koczować już od trzech dób.

Sytuacja ta może być nową polityką Rosji wobec przyjeżdżąjących z Tadżykistanu wynikającą z ataku terrorystycznego pod Moskwą, jaki miał miejsce 22 marca na centrum koncertowe Crocus Hall. Państwo Islamskie (ISIS), a konkretnie jego środkowoazjtyckie skrzydło “Wilajet Chorasan”, wzięło na siebie odpowiedzialność za zamach.

W związku z atakiem terrorystycznym zatrzymano już kilkanaście osób, w tym czterech podejrzanych o bezpośrednie sprawstwo – Dalerjona Mirzojewa, Sajdakramiego Rachabalizoda, Szamsidina Faridunie i Muhammadsobira Fajzowa. To obywatele Tadżyskistanu. Najnowszym zatrzymanym jest kolejny Tadżyk – Dżumochon Kurbonow, który trafił do aresztu w tym tygodniu. W sobotę władze Tadżykistanu zaleciły swoim obywatelom wstrzymać się z podróżami do Rosji.

Blokowanie dostępu do Rosji może mieć dla Tadżykistanu. To najuboższe z państw Azji Środkowej. Bardzo wielu Tadżyków migruje do Rosji w celach zarobkowych. To trzecia co do wielkości grupa imigrantów zarobkowych w tym państwie. W zeszłym roku w celu podjęcia pracy do Rosji wjechało 652 tys. obywateli Tadżykistanu, podało BBC. W 2023 r. wartość przekazów międzynarodowych od migrantów tadżyckich do ojczyzny wyniosła 5,7 mld dolarów2, co odpowiada 48,2 proc. PKB Tadżykistanu, jak wyliczył Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

