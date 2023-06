Burmistrz Londynu wyda setki tysięcy funtów na wsparcie dla imigrantów

Burmistrz Londynu Sadiq Khan ogłosił w poniedziałek, że przekaże ponad 750 tys. funtów dodatkowych funduszy na zwiększenie wsparcia dla imigrantów.

Burmistrz uzasadnia swoją decyzję wynikami niedawnego raportu powstałego na zamówienie władz miasta, który, według strony internetowej magistratu „ujawnia szokujący poziom zastraszania, nękania na tle rasowym i wykorzystywania migrantów w miejscu pracy, co odpowiada współczesnemu niewolnictwu”. Raport został przygotowany przez organizacje The Young Foundation i Focus on Labor Exploitation.

Fundusze wydzielone przez Khana zostaną przeznaczone na poradnictwo i usługi wsparcia, aby zapewnić imigrantom możliwość egzekwowania praw, w tym ochronę przed naruszeniem praw pracowniczych i wyzyskiem, jak wylicza strona internetowa. Operatorem finansowanych dodatkowo działań ma być Fundusz Doradztwa i Wsparcia Migrantów. Zapewni to dodatkowe usługi specjalistyczne.

Raport, zlecony przez burmistrza, podkreśla wyraźną i pilną potrzebę ochrony londyńskich migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji przed nadużyciami i wyzyskiem.

W raporcie zasugerowano, że pociąganie do odpowiedzialności imigrantów przebywających w Wielkiej Brytanii bez podstawy prawnej „czyni ich bezbronnymi, zwiększając ryzyko wykorzystywania”.

Ogłoszone w poniedziałek sumy stanowią dodatek do finansowania w wysokości 2,3 miliona funtów dostępnych dla wszystkich londyńczyków za pośrednictwem Citizens Advice i London Legal Support Trust, co ma poprawić dostęp do porad prawnych. Burmistrz zlecił również Work Rights Centre przeprowadzenie podstawowego szkolenia w zakresie porad dotyczących praw pracowniczych dla 16 organizacji migrantów i społeczności lokalnych.

Khan wezwał do podobnych działań rząd Wielkiej Brytanii.

Obecnie około 23 proc, osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii i korzystających w niej z publicznego wsparcia mieszka w Londynie.

52-letni Khan rządzi stolicą Wielkiej Brytanii od 2016 r. Urodził się w Londynie. Jest synem imigranta z Pakistanu.

Czytaj także: Albania zobowiązała się odebrać swoich obywateli z Wielkiej Brytanii

london.gov.uk/kresy.pl