Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że światowa większość może i powinna zmusić Rosję do “sprawiedliwego pokoju”. Wyraził opinię, że ta droga może rozpocząć się w czerwcu na szczycie pokojowym.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w opublikowanym w niedzielę nagraniu o przygotowaniach do szczytu pokojowego. “Kontynuujemy przygotowania do pierwszego szczytu pokojowego, który odbędzie się w czerwcu w Szwajcarii, a nasz zespół pracuje obecnie wraz z zespołami kluczowych partnerów, aby szczyt stał się naprawdę globalny” – powiedział.

Jak dodał, podczas szczytu reprezentowane będą różne części świata i kontynenty, różne poglądy na temat globalnego rozwoju.

“Wszystkich łączy to samo uznanie, że Karta Narodów Zjednoczonych i podstawowe konwencje międzynarodowe są dokumentami wiążącymi dla każdego kraju na świecie, w tym Rosji, gdzie króluje szaleństwo” – oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukraińcy wyraził opinię, że “większość świata powinna zmusić Rosję do zawarcia pokoju i może to zrobić”. “To właśnie w czerwcu może rozpocząć się droga do sprawiedliwego pokoju” – kontynuował.

W swoim wystąpieniu Zełenski powiedział także, że Ukraina spełniła wszystkie warunki niezbędne do rozpoczęcia prawdziwych negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, “a teraz strona UE musi wypełnić swoje zobowiązania”.

W marcu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odzyskiwanie siłą całego utraconego na rzecz Rosji terytorium, w tym Krymu, nie będzie konieczne. Wyraził opinię, że wystarczyć powinien powrót do sytuacji sprzed rosyjskiej inwazji, by skłonić Władimira Putina do rozmów.

The Wall Street Journal ujawnił na początku marca projekt rosyjsko-ukraińskiego traktatu pokojowego z kwietnia 2022 roku. Przewidywał, że Ukraina miałaby być państwem neutralnym, mogącym ubiegać się o członkostwo w UE, ale nie w NATO i z armią zredukowaną do 85 tys. żołnierzy i niespełna 350 czołgów.

W październiku ub. roku były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, który w marcu 2022 roku uczestniczył w rosyjsko-ukraińskich rozmowach pokojowych oświadczył, że Amerykanie zablokowali porozumienie pokojowe Ukrainy z Rosją.

Czytaj także: Neutralność za pokój – Financial Times poznał szczegóły projektu porozumienia Ukraina-Rosja

pravda.com.ua / Kresy.pl