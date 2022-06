Do Polski wjechało niemal 4 miliony osób z Ukrainy

Straż Graniczna podała najnowsze wyniki dotyczące przepływu osób z Ukrainy począwszy od inwazji Rosji na ten kraj.

Dane zostały opublikowane na koncie SG na Twitterze. Zgodnie z nimi po 24 lutego do Polski wjechało łącznie 3,926 mln osób z terytorium Ukrainy. Jednocześnie w tym samym okresie Polskę opuściło w kierunku Ukrainy 1,944 mln osób.

Liczba wjeżdżających z Ukrainy wzrasta. 8 czerwca liczba liczba ta sięgnęła 23,3 tys. i była wyższa o 5,4 proc. w porównaniu do dnia 7 czerwca, kiedy to Polski wjechało z kraju wschodniego sąsiada 22,1 tys. osób.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podała tydzień temu, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji do 2 czerwca z Ukrainy do państw Unii Europejskiej wyjechało w sumie 7 mln ludzi, z czego 5,3 mln to byli obywatele ukraińscy. 2,3 mln Ukraińców powróciło z UE na Ukrainę. Poza granicami kraju pozostaje zatem 3 mln ukraińskich uchodźców. Ponadto szacuje się, że na Ukrainie przebywa około 7,1 mln tzw. uchodźców wewnętrznych. Oznacza to spadek o 11 proc. w porównaniu ze stanem w 3 maja.

