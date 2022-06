Większość Polaków przeciw przyznawaniu świadczeń socjalnych Ukraińcom

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badanie socjologiczne dotyczące stosunku Polaków do wsparcia dla przebywających w Polsce Ukraińców.

Wyniki badań streściła „Rzeczpospolita” – „Po inwazji Rosji na Ukrainę diametralnie zmienił się stosunek Polaków do Ukraińców. Akceptujemy ich w Polsce, we własnym mieście, szkole i nadal chcemy intensywnie pomagać, wysyłając broń i żywność. Gdy w grę wchodzi konkretna pomoc finansowa dla uchodźcy tu, na miejscu, nasza przychylność drastycznie spada – tylko średnio co siódmy respondent jest za tym, by Ukraińcy w Polsce mieli taki sam dostęp do świadczeń rodzinnych, jak 500+, i zasiłków socjalnych jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) czy „Rodzina 500 plus” – przytoczył we wtorek portal Wirtualna Polska.

Jak wynika z badania 59 proc. Polaków akceptuje bezpłatne korzystanie przez uchodźców z usług polskiej służby ochrony zdrowia. 51 proc. zgadza się na dostęp do jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.

52 proc. pytanych Polaków opowiedziało się za wysyłaniem Ukrainie ciężkiego sprzętu wojskowego. Jednak już tylko co siódmy wśród nich zgadza się „by Ukraińcy w Polsce mieli taki sam dostęp do świadczeń rodzinnych, jak 500+, i zasiłków socjalnych jak my”.

Tylko 30 proc. badanych zgodziło się na osiedlanie się Ukraińców w Polsce, ale aż 64 proc. zgodziło się, że należy im pomagać im do czasu, aż będą mogli powrócić na Ukrainę.

Tylko 45,7 proc. Polaków zgodziło się na wspieranie Ukrainy poprzez transfery finansowe z Polski.

Ukraińcy w Polsce, nie tylko uchodźcy, ale też imigranci ekonomiczni, mogą korzystać z programów świadczeń socjalnych, w tym 500+. Łatwo nabywają również prawo do świadczenia emerytalnego.

Według stanu z połowy maja Ukraińcy złożyli wnioski w ramach programu 500+ dla niemal 700 tys. dzieci.

wp.pl/kresy.pl