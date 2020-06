Ukrainiec poszukiwany w 190 krajach zatrzymany w Medyce

Na pieszym przejściu granicznym w Medyce zatrzymano obywatela Ukrainy, który od lat był poszukiwany czerwoną notą Interpolu – poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.

Do zatrzymania 50-letniego Ukraińca doszło w niedzielę. Mężczyzna zgłosił się do odprawy na wejście do Polski na pieszym przejściu w Medyce. Podczas kontroli okazało się, że dane cudzoziemca figurują w bazach danych Interpolu oznaczone czerwoną notą. Oznacza to najwyższy stopień poszukiwań i że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą.

Zatrzymany Ukrainiec od kilkunastu lat jest podejrzany w swojej ojczyźnie o morderstwo i defraudację. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu na terenie 190 krajów.

Media nie podają, dlaczego ukraińscy strażnicy graniczni przepuścili 50-latka, pomimo że był poszukiwany.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali poszukiwanego i przekazali go policji. Sąd zdecyduje, czy zostanie on poddany ekstradycji.

Jak podaje PAP powołując się na rzeczniczkę Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbietę Pikor, od początku 2020 roku na przejściach granicznych w woj. podkarpackim funkcjonariusze SG zatrzymali 62 osoby poszukiwane czerwoną notą Interpolu.

Przypomnijmy, że z powodu epidemii koronawirusa wciąż obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu obywateli Ukrainy do Polski. Poszukiwany Ukrainiec zostałby wpuszczony do naszego kraju jedynie gdyby był żonaty z Polką, posiadał Kartę Polaka, posiadał prawo stałego lub czasowego pobytu, prawo do pracy na terytorium RP, względnie studiowałby w Polsce.

Kresy.pl / strazgraniczna.pl / regiony.tvp.pl