Ukraińcy złożyli wnioski o 500+ na prawie 700 tys. dzieci

Ukraińcy wnioskują o 500 plus dla prawie 700 tys. ukraińskich dzieci – poinformował Dziennik Gazeta Prawna (DGP) w poniedziałek. Do 12 maja zostało wypłacone 266 mln zł (na ok. 196 tys. wniosków), a 13 maja – kolejne 110,3 mln zł (na ponad 114 tys.).

Ukraińcy, którzy po 24 lutego znaleźli się w Polsce, występują o świadczenie 500 plus. „Do 12 maja złożyli przeszło 445 tys. wniosków, które dotyczą ok. 691 tys. dzieci” – podkreśla DGP.

W ubiegłym tygodniu ZUS przekazał, że osoby, które korzystają z tego wsparcia i wyjeżdżają za granicę, muszą o tym informować, bo po 30 dniach poza Polską tracą prawo do świadczenia. Nie sprecyzowano jednak, w jaki sposób wspomniany warunek będzie weryfikowany. Wojewódzkie oddziały ZUS mają mieć w związku z tym po kilka sygnałów o powrotach dziennie – zwraca uwagę DGP.

ZUS informuje, że do 12 maja zostało wypłacone 266 mln zł (na ok. 196 tys. wniosków), a 13 maja – kolejne 110,3 mln zł (na ponad 114 tys.).

Liczba wniosków o 500 plus odo obywateli Ukrainy rośnie w szybkim tempie. Informowaliśmy, że do połowy kwietnia przyjęto od uchodźców z Ukrainy około 300 tys. wniosków o 500 plus na około 445 tys. dzieci.

Dostęp do 500 plus uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie. Na podstawie nowych przepisów uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się nie tylko o świadczenie 500 plus, ale też świadczenie z programów „Dobry start” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, a także o dofinansowania wysłania dziecka do żłobka.

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek, że od 24 lutego, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski przybyło z Ukrainy 3,4 mln osób.

serwisy.gazetaprawna.pl / Kresy.pl