Ukraińcy złożyli 300 tys. wniosków o 500+ na 445 tys. dzieci

Do tej pory przyjęto od uchodźców z Ukrainy około 300 tys. wniosków o 500 plus na około 445 tys. dzieci. Dostęp do 500 plus uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie.

Dane ZUS pokazują, że do tej pory Ukraińcy złożyli około 300 tys. wniosków o 500 plus na około 445 tys. dzieci – podała Polska Agencja Prasowa (PAP) w sobotę. Przypomnijmy, że pod koniec marca br. ZUS informował o złożeniu przez uchodźców z Ukrainy wniosków na 500 plus dla 145 tys. dzieci.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Dostęp do 500 plus uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie. Na podstawie nowych przepisów uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się nie tylko o świadczenie 500 plus, ale też świadczenie z programów „Dobry start” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, a także o dofinansowania wysłania dziecka do żłobka.

Zobacz także: Warszawa stworzy ukraińskie getto? Trzaskowski: powstanie „ukraińskie centrum” [+VIDEO/+FOTO]

Ustawa o pomocy Ukrainie daje też obywatelom tego kraju swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. ZUS poinformował, że do tej pory zatrudnienie znalazło 69,2 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na ten kraj. Wśród nich kobiety stanowią zdecydowaną większość (76 proc.). Najwięcej z nich podjęło pracę w woj. mazowieckim, a także w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, do Polski wjechało z tego kraju 2,781 mln osób.

Informowaliśmy, że Senat uchwalił we wtorek projekt ustawy o zmianach podatkowych w związku wojną w Ukrainie. Przewiduje on m.in. zwolnienie z PIT obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę.

Wspomniany projekt spotkał się z krytyką ze strony Konfederacji. W czwartek przedstawiciele Konfederacji zapowiedzieli protest przeciwko temu projektowi. „Dyskryminowanie Polaków we własnym kraju to aberracyjny pomysł, któremu się zdecydowanie przeciwstawiamy” – powiedział podczas konferencji prasowej polityk Konfederacji, Jacek Wilk.

„Polak będzie obywatelem drugiej kategorii, bo musi płacić podatki” – powiedział z kolei poseł Robert Winnicki. „Przeciwstawiamy się temu, by pracujący Polacy musieli płacić podatki, finansować całą politykę rządu, a przybywający do Polski Ukraińcy czy Białorusini byli z tych podatków zwolnieni. Nie obniżajmy podatków, dla tych którzy do Polski przybywają kosztem Polaków!”.

Zobacz także: 100 tys. Ukraińców otrzyma dofinansowanie na zakup leków

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

W środę prezydent Andrzej Duda podkreślił, że polskie władze są przeciwnikami jakiegokolwiek przymusowego przenoszenia „naszych gości z Ukrainy” z Polski do innych krajów. „Ci ludzie tu przybyli, uciekając przed wojną, chcąc się schronić i w naszym przekonaniu mają prawo wybrać dla siebie miejsce, całkowicie swobodnie, gdzie będzie to ich schronienie” – powiedział prezydent.

Zobacz także: Ukraińcy będą pracować w polskich szkołach po błyskawicznych kursach języka polskiego

pap / wnp.pl / Kresy.pl