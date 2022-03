Ponad sto tysięcy wniosków o 500+ od ukraińskich uchodźców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał jak wiele wniosków o wypłatę świadczenia na dzieci złożyli uchodźcy z Ukrainy.

Jak przekazała prezes ZUS Gertruda Uścińska, do tej pory przyjęto od uchodźców z Ukrainy wnioski o wypłatę świadczenia 500+ dla 145 tys. dzieci. „W przypadku Ukraińców, którzy ubiegają się o świadczenie 500 plus, obowiązują takie same zasady jak obywateli polskich. Warunkiem jest m.in. posiadanie PESEL-u, złożenie wniosku, założenie konta w banku w Polsce i posiadanie telefonu” – słowa Uścińskiej zacytowała PAP.

Agencja przypomina, ze dostęp do 500+ uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie. Na podstawie nowych przepisów uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się nie tylko o świadczenie 500+, ale też świadczenie z programów „Dobry start” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, a także o dofinansowania wysłania dziecka do żłobka.

PAP podał także, że ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Można przez nią rozmawiać w języku ukraińskim, bowiem do jej obsługi zostali zatrudnieni właśnie uchodźcy z tego państwa.

24 lutego Rosja rozpoczęła zbrojny atak na Ukrainę z siedmiu kierunków. Walki objęły kilka ukraińskich obwodów, a wojska rosyjskie podeszły z dwóch kierunków pod Kijów. Wojna spowodowała znaczną liczbę ofiar wśród żołnierzy i cywilów oraz rozległe zniszczenia materialne.

Po rozpoczęciu wojny do Polski napłynęło ponad 2 mln obywateli Ukrainy, według szacunków z 19 marca. Nawet ci Ukraińcy, którzy początkowo wyjechali do innych państw graniczących z ich krajem, mogą następnie migrować do Polski. Polskie prawo znowelizowano w ten sposób, że wszyscy oni traktowani są jako uchodźcy.

