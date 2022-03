Rząd ułatwi przyjazd do Polski ukraińskim uchodźcom z Mołdawii i Rumunii

Szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że specustawą objęci będą także ci ukraińscy uchodźcy, którzy przyjechali do Polski z Rumunii czy Mołdawii. Według dziennikarki RMF FM, mimo masowego napływu uchodźców „Polska o wsparcie operacyjne i relokację nie prosi”.

W czwartek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że razem z przewodniczącym sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Wiesławem Szczepańskim uzgodniono, iż projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostanie wniesiony jako projekt komisyjny. Wąsik wyjaśnił, że dzięki nowelizacji przepisy będą obowiązywały wszystkich Ukraińców bez względu na to, którą granicę przekroczyli. Wcześniej przepisami specustawy objęci byli Ukraińcy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Po zmianie obejmą one także tych, którzy wyjechali z kraju inną drogą, przez Węgry, Słowację, Mołdawię czy Rumunię.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W piątek o kwestię tę pytany był szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk. W rozmowie na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że według aktualnych wówczas danych do Polski przyjechały już prawie 2 mln uchodźców z Ukrainy. Jednak część z nich przyjechała do Polski od południa, przez Rumunię i Mołdawię. Osoby te obejmie nowelizacja specustawy.

Dworczyk nie wykluczył ewentualnych dalszych zmian w ustawie. – (…) sytuacja po pierwsze jest dynamiczna, a po drugie wszystkie działania, które w tej chwili prowadzimy, prowadzone są w sposób szybki po to, żeby jak najszybciej pomóc Polakom pomagającym Ukraińcom, pomóc samym uchodźcom. W związku z tym zawsze jest szansa na to, że uda się znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie, by wypełnić, uzupełnić jakąś lukę, które mogła powstać w czasie procesu legislacyjnego – powiedział szef KPRM.

Uchwalona przez rząd specjalna ustawa pozwala uchodźcom z Ukrainy m.in. na pobyt w Polsce przez 18 miesięcy, podjęcie pracy i korzystanie z opieki medyczne. Będą też mieli dostęp do edukacji, a także do przygotowanej przez rząd pomocy finansowej.

„[Specustawa – red.] Umożliwi im pobyt w Polsce na takich samych zasadach, jak innym obywatelom naszego kraju” – podaje TVP3.

Zaznaczmy, że do piątku do Mołdawii, liczącej 2,6 mln mieszkańców, przybyło ponad 400 tys. uchodźców z Ukrainy. Około 100 tys. z nich wciąż przebywa na terytorium tego kraju, natomiast pozostali wyjechali dalej, m.in. do Polski, ale także do Rumunii. Wiadomo też, że władze Mołdawii otrzymają wsparcie od Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w związku z napływem uciekinierów wojennych z Ukrainy.

W piątek brukselska korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borginon zwróciła uwagę na kwestię podziału uchodźców pomiędzy kraje członkowskie UE.

„Mołdawia poprosiła w ramach tzw. nieobowiązkowej unijnej „Platformy Solidarności” o relokację uchodźców między kraje UE” – poinformowała dziennikarka. Według niej, jak dotąd na apel odpowiedziało tylko sześć krajów. Dodała zarazem, że „Polska o wsparcie operacyjne i relokację nie prosi”.

Co z podziałem uchodzców pomiędzy kraje UE ? Mołdawia poprosiła w ramach tzw. niebowiązkowej unijnej „Platformy Solidarności” o relokację uchodźców między kraje UE. Odp z 6 krajów. (na razie to b. mało). „Polska o wsparcie opercyjne i relokację nie prosi”. @RMF24pl — Szymańska-Borginon (@Sz_Borginon) March 18, 2022

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Specustawa ws. uchodźców

W środę 9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł na osobę.

dziennik.pl / Kresy.pl