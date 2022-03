Ponad 2 miliony uchodźców przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że liczba osób przekraczających granicę z Ukrainy do Polski wyniosła 2 041 391 osób.

Jak poinformowała w sobotę Straż Graniczna, liczba osób przekraczających granicę z Ukrainy do Polski od 24.02 wyniosła 2 041 391 osób. Tylko w piątek funkcjonariusze odprawili 42 700 podróżnych.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2 041 391 osób.

Wczoraj tj.18.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 42,7 tys. podróżnych-to spadek o 18,5% w porównaniu z dniem wcześniejszym(52,4 tys.).

Dzisiaj do godz.07.00 rano 7,4 tys.-wzrost o 5 % .

Z🇵🇱do🇺🇦 wyjechało od 24.02-238 tys. osób. pic.twitter.com/ClNNscLdrn — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 19, 2022

W czwartek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że razem z przewodniczącym sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Wiesławem Szczepańskim uzgodniono, iż projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostanie wniesiony jako projekt komisyjny. Wąsik wyjaśnił, że dzięki nowelizacji przepisy będą obowiązywały wszystkich Ukraińców bez względu na to, którą granicę przekroczyli. Wcześniej przepisami specustawy objęci byli Ukraińcy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Po zmianie obejmą one także tych, którzy wyjechali z kraju inną drogą, przez Węgry, Słowację, Mołdawię czy Rumunię.

W piątek o kwestię tę pytany był szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk. W rozmowie na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że według aktualnych wówczas danych do Polski przyjechały już prawie 2 mln uchodźców z Ukrainy. Jednak część z nich przyjechała do Polski od południa, przez Rumunię i Mołdawię. Osoby te obejmie nowelizacja specustawy.

Zaznaczmy, że do piątku do Mołdawii, liczącej 2,6 mln mieszkańców, przybyło ponad 400 tys. uchodźców z Ukrainy. Około 100 tys. z nich wciąż przebywa na terytorium tego kraju, natomiast pozostali wyjechali dalej, m.in. do Polski, ale także do Rumunii. Wiadomo też, że władze Mołdawii otrzymają wsparcie od Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w związku z napływem uciekinierów wojennych z Ukrainy.

W piątek brukselska korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borginon zwróciła uwagę na kwestię podziału uchodźców pomiędzy kraje członkowskie UE.

„Mołdawia poprosiła w ramach tzw. nieobowiązkowej unijnej „Platformy Solidarności” o relokację uchodźców między kraje UE” – poinformowała dziennikarka. Według niej, jak dotąd na apel odpowiedziało tylko sześć krajów. Dodała zarazem, że „Polska o wsparcie operacyjne i relokację nie prosi”.

Co z podziałem uchodzców pomiędzy kraje UE ? Mołdawia poprosiła w ramach tzw. niebowiązkowej unijnej „Platformy Solidarności” o relokację uchodźców między kraje UE. Odp z 6 krajów. (na razie to b. mało). „Polska o wsparcie opercyjne i relokację nie prosi”. @RMF24pl — Szymańska-Borginon (@Sz_Borginon) March 18, 2022

