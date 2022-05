Pożary w Rosji i w Donbasie – to m.in. magazyn, zakład przemysłowy i skład ropy [+VIDEO]

W Rosji w ciągu paru dni miała miejsce seria pożarów, m.in. na terenie magazynów pod Moskwą i zakładów przemysłowych pod Niżnym Nowogrodem. Ponadto, według separatystów, na terenie pod ich kontrolą płonie skład ropy, ostrzelany przez Ukraińców.

We wtorek nad ranem w magazynach w rejonie Bogorodskoje, we wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy, wybuchł pożar. Według rosyjskich służb ratunkowych, ogień objął obszar 33,8 tys. metrów kwadratowych kompleksu magazynów Atlant Park, przy Szosie Kudinowskoje. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 100 strażaków i prawie 40 jednostek sprzętu gaśniczego. Ogień miał zostać opanowany około 7:30 rano.

Według agencji Tass, jeden z magazynów częściowo się zawalił. Sam pożar oceniono na 3 w pięciostopniowej skali złożoności. Jak podano, w budynku, w którym wybuchł pożar, przechowywano m.in. podręczniki i inne materiały drukowane. Nie sprecyzowano, co mogło być przyczyną pożaru.

Łączna powierzchnia terenów magazynowych wynosi 112 hektarów, z czego powierzchnia magazynów to 520 tys. m kw.

Na profilu NEXTA podano, że magazyn należał do prokremlowskiego wydawnictwa Proswieszczenie oraz, że składowano w nim różnego rodzaju druki oraz broszury.

There is a large fire at the warehouse of the Pro-Kremlin „Prosveshchenie” publishing house near #Moscow. Almost 34 thousand square meters are burning.

Around midnight a hangar in #Bogorodskoe district, where printed materials were stored, burst into flames. pic.twitter.com/EBlfr7Il26

