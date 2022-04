Media: Płonie centrum medyczne w Moskwie [+FOTO/VIDEO]

Media społecznościowe obiegły nagrania i zdjęcia kolejnego pożaru w Rosji. Tym razem zniszczeniu miało ulec centrum medyczne, którego budowa jeszcze nie została zakończona. Doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone przez oficjalne źródło.

W czwartek media społecznościowe obiegły nagrania i zdjęcia kolejnego pożaru w Rosji. Informacje o wydarzeniu podał między innymi portal WP. Według relacji medialnych, zniszczeniu miało ulec centrum medyczne, którego budowa jeszcze nie została zakończona. Doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone przez oficjalne źródło.

🔥 Moscow is on fire

Photos of the fire in the center of Moscow, which is allegedly happening right now, are spreading on social networks.

There is no official information or confirmation yet.✌🏼✌🏼🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/k9MBeKXI1j

— Слава Україні (@abadan_ebi) April 28, 2022