Grecja: odparto napór kilkuset migrantów, chcieli sforsować granicę przy wsparciu tureckich służb [+VIDEO]

Jak podają greckie media, w środę nad ranem setki migrantów koczujących po tureckiej stronie granicy z Grecją podjęły kolejną próbę przedarcia się na drugą stronę. Według Greków, migrantom pomagały tureckie służby.

Według portalu „Greek Reporter”, między 2:30 a 4:00, grupa co najmniej 130 migrantów próbowała siłą przedostać się przez ogrodzenie na granicy w rejonie przejścia granicznego Kastanies. Portal gazety Ekathimerini podaje z kolei, że było to około 350 osób, które wielokrotnie podejmowały próby sforsowania granicy.

Napór migrantów został powstrzymany przez grecką policję, która ostatecznie odepchnęła ich z powrotem na stronę turecką. Greccy funkcjonariusze twierdzą jednak, że działania obcokrajowców były koordynowane przez tureckie siły bezpieczeństwa, które miały rzucać w Greków pojemnikami z gazem łzawiącym.

W sieci pojawiły się też nagrania, mające częściowo przedstawiać sytuację z Kastanies. Widać na nich m.in. licznych migrantów przy ogrodzeniu, po stronie tureckiej, zarejestrowanych kamerą termowizyjną, a także chmury gazu, które przelatują na grecką stronę.

„Greek Reporter” pisze, że dzisiejszy incydent był najpoważniejszym od 10 dni. W tym czasie sytuacja na granicy grecko-tureckiej względnie się uspokoiła.

W operacji zabezpieczenia granicy Grecji pomogły siły wchodzące w skład Frontexu, unijnej agencji do ochrony granic zewnętrznych UE. Przypomnijmy, że wczoraj Bruksela zadecydowała o zamknięciu ich na okres 30 dni. Ponadto, grecka armia rozmieściła przy granicy specjalne pojazdy wyposażone w silne turbiny wiatrowe, które mają za zadanie powstrzymywać gaz łzawiący, według Greków rzucany przez Turków na ich stronę.

Według „Ekathimerini”, opisywany incydent postawił greckie siły zbrojne w stan wysokiej gotowości, w związku z możliwością kolejnych tego rodzaju prób w najbliższych dniach na innych odcinkach granicy grecko-tureckiej, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Tydzień temu greckie media informowały o kolejnych starciach na granicy z Turcją. Jak podawano, migranci podkładali ogień, rzucali koktajle Mołotowa na stronę grecką i ponownie próbowali przewrócić ogrodzenie na granicy. Pilnujący w tym rejonie granicy funkcjonariusze greccy oraz z innych krajów europejskich, wspierający Greków, odpowiedzieli użyciem gazu łzawiącego. Próbowali też utrzymać ogrodzenie i uniemożliwić przewrócenie go.

Jak informowaliśmy na greckiej granicy w piątek pojawiło się 100 dodatkowych funkcjonariuszy straży granicznej z 22 krajów członkowskich UE, w ramach tzw. szybkiej interwencji „Evros 2020” przeprowadzanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). W ten sposób Frontex spełnił prośbę rządu greckiego o wsparcie w związku z wielką presją ze strony imigrantów, którzy usiłują przedrzeć się przez granicę do Unii Europejskiej z terytorium Turcji. Służbę na granicy grecko-tureckiej pełnią także funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

Przypomnijmy, że w końcu lutego br. Turcja ogłosiła, iż nie będzie zatrzymywała na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Decyzja ta nastąpiła po eskalacji starć zbrojnych miedzy turecką armią operującą w Syrii i wspierającą zbrojne ugrupowania islamistyczne a armią Syrii wspieraną przez Rosję. Od tamtego czasu, tysiące ludzi próbuje sforsować granicę lądową i przedostać się do Grecji, a kolejne setki podejmują próby przedostania się na łodziach i pontonach na greckie wyspy. Regularnie dochodzi do starć między migrantami, a greckimi funkcjonariuszami. Według różnych źródeł, Turcy udzielają migrantom aktywnego poparcia, pomagając im dostać się pod samą granicę, a nawet zachęcając do jej przekraczania.

ekathimerini.com / greekreporter.com / Kresy.pl