Turcy namierzają za pomocą uzbrojonego drona funkcjonariuszy Frontexu na granicy grecko-tureckiej [+VIDEO]

W sobotę dr Wojciech Szewko, ekspert ds. Bliskiego Wschodu i stosunków międzynarodowych, opublikował na swoim Twitterze film ukazujący tureckich żołnierzy obsługujących uzbrojonego drona i namierzających funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej na granicy grecko-tureckiej.

Na minutowym filmie widać obsługujących uzbrojonego drona TB2 Turków, którzy namierzają patrolujących granicę grecko-turecką funkcjonariuszy z Grecji oraz z państw członkowskich Unii Europejskiej. Drony TB2 są aktywnie używane przez tureckie siły zbrojne od 2014 roku m.in. w Syrii. Nagraniem miała pochwalić się strona turecka.

Turcy pokazują jak namierzają z uzbrojonego drona TB2 (tego samego którego używali w Syrii do ataków na SAA) , żołnierzy greckich i funkcjonariuszy Frontexu na granicy turecko greckiej. pic.twitter.com/FOluaDLWpM — Wojciech Szewko (@wszewko) March 14, 2020

Jak informowaliśmy na greckiej granicy w piątek pojawiło się 100 dodatkowych funkcjonariuszy straży granicznej z 22 krajów członkowskich UE, w ramach tzw. szybkiej interwencji „Evros 2020” przeprowadzanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). W ten sposób Frontex spełnił prośbę rządu greckiego o wsparcie w związku z wielką presją ze strony imigrantów, którzy usiłują przedrzeć się przez granicę do Unii Europejskiej z terytorium Turcji. Służbę na granicy grecko-tureckiej pełnią także funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Turcja ogłosiła, iż nie będzie zatrzymywała na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Decyzja ta nastąpiła po eskalacji starć zbrojnych miedzy turecką armią operującą w Syrii i wspierającą zbrojne ugrupowania islamistyczne a armią Syrii wspieraną przez Rosję. Od tamtego czasu, tysiące ludzi próbuje sforsować granicę lądową i przedostać się do Grecji, a kolejne setki podejmują próby przedostania się na łodziach i pontonach na greckie wyspy. Regularnie dochodzi do starć między migrantami, a greckimi funkcjonariuszami. Według różnych źródeł, Turcy udzielają migrantom aktywnego poparcia, pomagając im dostać się pod samą granicę, a nawet zachęcając do jej przekraczania.

Kresy.pl / Twitter