Media: na granicy z Grecją turecka policja strzelała gazem łzawiącym [+VIDEO]

Przy granicy grecko-tureckiej w Kastanies doszło do kolejnych starć między greckimi służbami a migrantami i uchodźcami, próbującymi przejść z Turcji do Grecji. Użyto m.in. gazu łzawiącego. Według dostępnych nagrań i relacji, gaz jest wystrzeliwany także ze strony tureckiej, prawdopodobnie przez policję.

W środę grecki serwis Greek Reporter opublikował nagranie, które ma przedstawiać tureckich policjantów wystrzeliwujących pojemniki z gazem łzawiącym przy granicy z Grecją, w rejonie miejscowości Kastanies nad rzeką Evros. Znajduje się tam zablokowane przez Greków przejście graniczne, przez które do Unii Europejskiej próbują dostać się dziesiątki tysięcy migrantów i uchodźców.

Według nagrania, tureccy policjanci wystrzelili co najmniej cztery pojemniki z gazem w czasie, gdy doszło do kolejnych starć między próbującymi przedostać się z Turcji do Grecji migrantami i uchodźcami, a greckimi służbami. Nie podano, czy celem byli greccy funkcjonariusze po drugiej stronie granicy, czy migranci zbierający się po stronie tureckiej.

Inne nagrane opublikował grecki korespondent niemieckiej gazety „Der Spiegel”, Giorgos Christides. Napisał, że widać na nim greckich policjantów „trafionych chemikaliami [tj. gazem łzawiącym – red.] przerzucanymi ze strony tureckiej”. Inne nagrania w sieci, w tym nagrywane od strony tureckiej zarejestrowały pojemniki z gazem spadające na luźne grupy migrantów podchodzących do granicy, którzy również rzucali kamieniami w stronę Greków. Według części komentarzy z tej strony, greccy funkcjonariusze rzekomo prowokowali migrantów, rzucając w nich kamieniami.

