Polscy strażnicy graniczni przybyli na granicę grecko-turecką – pomogą chronić ją przed naporem migrantów

Nasi funkcjonariusze wspierają greckich kolegów w ochronie granicy grecko-tureckiej – poinformowała w piątek oficjalnie Straż Graniczna. Tego dnia rozpoczęli patrole. Będą wspierać Greków w obliczu naporu migrantów od strony Turcji.

Na greckiej granicy w piątek pojawiło się 100 dodatkowych funkcjonariuszy straży granicznej z 22 krajów członkowskich UE, w ramach tzw. szybkiej interwencji „Evros 2020” przeprowadzanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). W ten sposób Frontex spełnił prośbę rządu greckiego o wsparcie w związku z wielką presją ze strony imigrantów, którzy usiłują przedrzeć się przez granicę do Unii Europejskiej z terytorium Turcji.

– Obecność 100 funkcjonariuszy z państw europejskich na granicy greckiej dobitnie przypomina, że ochrona europejskich stref wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości to odpowiedzialność zbiorowa całego Frontexu i wszystkich państw członkowskich Unii – powiedział dyrektor wykonawczy Frontex Fabrice Leggeri w Orestiadze w Grecji podczas inauguracji tzw. szybkiej interwencji „Evros 2020”.

Tego rodzaju interwencje mają na celu niezwłoczne udzielenie pomocy państwu członkowskiemu UE, którego granica znajduje się pod wyjątkową presją w związku z dużą liczbą obywateli państw trzecich próbujących nielegalnie wjechać na jego terytorium.

Ponadto, państwa członkowskie zobowiązały się zapewnić niezbędny sprzęt. Są to łodzie, samoloty nadzorujące granicę morską, a także pojazdy ze sprzętem termowizyjnym. Wezmą one udział w drugiej organizowanej przez Frontex szybkiej interwencji „Aegean 2020”.

Nieoficjalne informacje o tym, że polscy pogranicznicy pomogą w ochronie greckiej granicy, pojawiły się w ostatnim czasie. W środę grecki portal „Greek Reporter” podał, że w związku z naporem wielu migrantów próbujących przedostać się z Turcji do Grecji kolejne kraje członkowskie Unii Europejskiej deklarują dodatkowe wsparcie dla greckich służb chroniących granicę. We wtorek grecka gazeta „Kathimerini” podała, że władze Polski i Austrii porozumiały się z Grekami ws. wysłania do ich kraju „znaczącej liczby policjantów”.

Polska ambasada w Grecji poinformowała, że w piątek polscy funkcjonariusze rozpoczęli patrolowanie grecko-tureckiej granicy na rzece Ewros.

Przed rozpoczęciem tzw. szybkiej interwencji, agencja dysponowała w Grecji m.in. ponad 500 funkcjonariuszami i 11 łodziami. Według komunikatu Frontex, interwencja potrwa około dwóch miesięcy, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to zostanie przedłużona.

Ponad tydzień temu, szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że Polska jest gotowa wysłać do Grecji 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 100 policjantów. Mieliby wesprzeć tej kraj w związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Turcją.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Turcja ogłosiła, iż nie będzie zatrzymywała na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Decyzja ta nastąpiła po eskalacji starć zbrojnych miedzy turecką armią operującą w Syrii i wspierającą zbrojne ugrupowania islamistyczne a armią Syrii wspieraną przez Rosję. Od tamtego czasu, tysiące ludzi próbuje sforsować granicę lądową i przedostać się do Grecji, a kolejne setki podejmują próby przedostania się na łodziach i pontonach na greckie wyspy. Regularnie dochodzi do starć między migrantami, a greckimi funkcjonariuszami. Według różnych źródeł, Turcy udzielają migrantom aktywnego poparcia, pomagając im dostać się pod samą granicę, a nawet zachęcając do jej przekraczania.

twitter.com / infosecurity24.pl / Kresy.pl