Ukraina: Rosjanie ostrzelali Lwów, Charków i Kijów [+FOTO]

Rosjanie ostrzelali w sobotę rano Lwów, Charków i Kijów. Słychać było kilka eksplozji. Media podają, że zniszczono budynki fabryki pojazdów opancerzonych w Kijowie. We Lwowie zadziałał system obrony przeciwlotniczej. Wstępne informacje sugerowały, że zmarły dwie osoby. Ataki Rosjan miały miejsce także w oblężonym Mariupolu. Rosyjskie samoloty miały wystartować z białoruskiej bazy lotniczej w Baranowiczach.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Facebooku, że miasto zostało ostrzelane w sobotę rano. Wybuchy miały miejsce na obrzeżach miasta. „Mimo tego, że nasza obrona przeciwlotnicza działa, nasi wojskowi prowadzą obronę, doszło w dzielnicy darnickiej do wybuchów. Jest jeden zabity, kilka osób zostało hospitalizowanych, pracownicy medyczni walczą o ich życie” – oświadczył Kliczko, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Mer Kijowa nie wykluczył, że ostrzały będą kontynuowane.

Portal Nexta opublikował zdjęcie, które przedstawia kłęby dymu unoszące się nad jedną z dzielnic Kijowa.

There is a huge column of smoke in one of #Kyiv’s districts. People heard what sounded like an explosion. pic.twitter.com/kv0kAp1JmK

— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022