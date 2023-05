Delegaci Rosji i Ukrainy pobili się na spotkaniu w Turcji [+VIDEO]

Delegaci Ukrainy próbowali zakłócić wystąpienie przedstawicieli Rosji na spotkaniu w Turcji, później w kuluarach doszło do bójki i szarpaniny z powodu ukraińskiej flagi i zachowania deputowanego z Ukrainy.

W czwartek w Ankarze w Turcji miało miejsce posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. To międzynarodowa organizacja powołana w 1992 roku z inicjatywy Turcji, skupia obecnie 13 państw, położonych nad Morzem Czarnym i w jego rejonie.

Podczas posiedzenia doszło do konfliktu między delegacjami Rosji i Ukrainy. Najpierw na sali obrad, członkowie delegacji ukraińskiej zakłócili wystąpienie deputowanej rosyjskiej Dumy Państwowej i szefowej delegacji z Rosji, Olgi Timofiejewej. Ukraińcy próbowali rozwinąć za jej plecami flagę Ukrainy oraz połączone w jedno flagi w barwach Ukrainy i OUN-UPA. Jak podano, wykrzykiwali też antyrosyjskie hasła.

Członkowie delegacji rosyjskiej próbowali przeszkodzić Ukraińcom. Doszło do przepychanki, a nawet wymiany ciosów. Interweniował Mustafa Şentop, przewodniczący tureckiego parlamentu, który przewodniczył zarazem Zgromadzeniu w Ankarze, wzywając członków spotkania do zachowania spokoju.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

