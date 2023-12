Sekretarz skarbu USA: będziemy odpowiedzialni za porażkę Ukrainy

Jeśli Kongres nie udzieli pomocy, Stany Zjednoczone będą „odpowiedzialne za porażkę Ukrainy” – powiedziała sekretarz skarbu USA, Janet Yellen.

We wtorek sekretarz skarbu USA, Janet Yellen powiedziała dziennikarzom, że Ukraina pilnie potrzebuje zatwierdzenia przez amerykański parlament dalszych środków na wsparcie finansowe tego kraju. Pieniądze potrzebne są szczególnie na ogólne wsparcie budżetu państwa. Ponadto, to warunek wstępny dla utrzymania kolejnych transz pomocowych ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Yellen oświadczyła, że jeśli Kongres nie zatwierdzi wielomiliardowej kwoty na dalsze finansowanie wsparcia dla Ukrainy, opracowanej przez administrację prezydenta Joe Bidena, to Stany Zjednoczone będą odpowiedzialne za porażkę strony ukraińskiej.

„Rozmawiałem z członkami Kongresu, moi koledzy rozmawiali. Myślę, że oni to rozumieją, że jest to tragiczna sytuacja i możemy ponosić odpowiedzialność za porażkę Ukrainy, jeśli nie uda nam się zapewnić Ukrainie potrzebnych środków. A uwzględniam tut bezpośrednie wsparcie budżetowe, ponieważ jest to absolutnie niezbędne” – powiedziała szefowa amerykańskiego resortu finansów.

Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał swoje planowane wystąpienie online na forum Kongresu USA. Chciał w nim bezpośrednio zaapelować do kongresmenów o wsparcie finansowe. W samym Kongresie trwają jednak spory, w związku z żądaniem Republikanów, by powiązać dodatkowe środki dla Ukrainy z reorganizacją amerykańskiej polityki imigracyjnej i granicznej. Szef kancelarii Zełenskiego jeszcze przed tym powiedział, że opóźnienie amerykańskiego wsparcia stwarza „wielkie ryzyko” przegrania przez Ukrainę wojny z Rosją.

Yellen uważa, że finansowanie Ukrainy przez USA jest również niezbędne dla sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie, którzy zapewniają hojniejszą pomoc, aby pomóc Ukrainie zwyciężyć w walce z rosyjską agresją.

„Ukrainie po prostu kończą się pieniądze” – powiedziała Yellen. „Wydają więcej niż każdy grosz, jaki zarabiają z podatków, na pensje dla wojska i obronę, i nie mieliby żadnych szkół, szpitali ani służb ratunkowych, gdyby nie pieniądze, które im wysyłamy, żeby ich wspierać”.

Sekretarz skarbu dodała też, że amerykańska pomoc dla Ukrainy jest „bardzo rygorystycznie” kontrolowana. Ma to zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy i jakiejkolwiek korupcji. Dodała też, że wsparcie dla ukraińskiego budżetu jest przekazywane za pośrednictwem Banku Światowego. Jej zdaniem, instytucja ta dysponuje silnymi zabezpieczeniami antykorupcyjnymi, by mieć pewność, że pieniądze zostaną przeznaczone na właściwe cele.

Na początku grudnia doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że kończą się zasoby przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Wezwał też Kongres do odnowienia wsparcia dla niej. Z kolei Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że jeśli do końca tego roku Kongres nie zatwierdzi funduszy na dalsze wspieranie Ukrainy, to później dostarczanie pomocy na odpowiednim poziomie będzie niezmiernie trudne.

Reuters / Kresy.pl