Kirby: od nowego roku dostarczanie Ukrainie odpowiedniego wsparcia może być niezmiernie trudne

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że jeśli do końca tego roku Kongres nie zatwierdzi funduszy na dalsze wspieranie Ukrainy, to później dostarczanie pomocy na odpowiednim poziomie będzie niezmiernie trudne.

W piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby, kolejny raz wezwał Kongres do działania w sprawie zatwierdzenia funduszy, potrzebnych na dalsze wspieranie Ukrainy. Zaznaczył, że jest to konieczne do końca tego roku kalendarzowego, ponieważ, jak przyznał, później „dostarczanie pomocy na poziomie, którego potrzebują Ukraińcy, będzie niezmiernie trudne”.

– Potrzebujemy tego wsparcia natychmiast, byśmy mogli dostarczać im pomoc w nieprzerwany sposób – powiedział Kirby. Dodał, że już teraz, efektem zwlekania przez amerykański parlament z podjęciem decyzji jest konieczność ograniczenia rozmiaru pakietów uzbrojenia wysyłanych na Ukrainę.

Administracja prezydenta Joe Bidena wnioskuje o dodatkowe 61 mld dolarów, z czego niespełna 12 mld ma zostać przeznaczonych na wsparcie ukraińskiego budżetu, natomiast większość na pomoc wojskową. Co ważne, ma to być elementem szerszego pakietu obejmującego również wsparcie dla Izraela i Tajwanu oraz wzmocnienie granic USA, szczególnie południowej. Sprawa utknęła jednak w Kongresie, z uwagi na dysputy dotyczące zaostrzenia polityki imigracyjnej i azylowej, czego domagają się Republikanie.

Podczas konferencji prasowej Kirby odniósł się też do twierdzeń ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z wywiadu dla Associated Press. Powiedział w nim, że powodem niepowodzenia ukraińskiej jesiennej ofensywy było niewystarczające wsparcie militarne państw Zachodu. Kirby zaznaczył, że Ukraina otrzymała to, czego potrzebowała, a każdy pakiet uzbrojenia był uzgadniany z Ukraińcami.

rmf24.pl / Kresy.pl