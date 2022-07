Szef MPK Wrocław: wywieszamy flagi Ukrainy i jestem z tego dumny [+VIDEO]

Działacze Korony Młodych, młodzieżówki partii Konfederacja Korony Polskiej, sprzeciwili się wywieszaniu od miesięcy ukraińskich flag na tramwajach miejskich. Prezes MPK Wrocław oświadczył, że to on za to odpowiada i jest z tego dumny. „W moim gabinecie wisi flaga ukraińska, polska, wrocławska i flaga Unii Europejskiej, bo jestem dumny, że jesteśmy członkami tych wspólnot”.

We wtorek przedstawiciele Konferencja Korony Młodych i Konfederacji Korony Polskiej zorganizowali przed siedzibą MPK we Wrocławiu konferencję prasową w sprawie ukraińskich flag, wywieszanych na pojazdach komunikacji miejskiej. Poinformowali, że składają do MPK wniosek o udostępnienie informacji publicznej w związku z tą sytuacją.

– Jako Polakowi i patriocie jest mi bardzo przykro, że w moim rodzinnym mieście jeżdżą tramwaje, na których nie ma polskiej flagi – powiedział Artur Ważny, rzecznik prasowy Korony Młodych. – Rozumiem, gdyby obok flagi obcego państwa była jeszcze flaga polska, ale niestety, nawet polskiej flagi nie mamy w naszym kraju. Nie rozumiem tej sytuacji.

Szymon Ponitka z Korony Młodych zaznaczył, że „o ile słuszne jest, by przyjmować matki i dzieci z kraju ogarniętego wojną, o tyle nie jest to konieczne, by wywieszać, gdzie tylko to możliwe, ukraińskie flagi”. – Pamiętajmy, że żyjemy w Polsce i mamy swoją, piękną, biało-czerwoną flagę. My, jako młodzież, musimy bronić naszych symboli narodowych.

Szymon Styrczula, koordynator młodzieżówki Korony na Dolnym Śląsku przypomniał, jak Polacy emigrowali na Zachód z powodów ekonomicznych. – Żeby nie było, że jesteśmy hipokrytami, że nic chcemy wpuszczać Ukraińców… Jesteśmy za tym, żeby oni tutaj byli, żeby się asymilowali. Ale proszę zwrócić uwagę, że jak Polacy się asymilowali w Wielkiej Brytanii, to uczyli się języka i zwyczajów. Nie było nagle polskich flag na autobusach w Wielkiej Brytanii, tylko Wielka Brytania jest dalej Wielką Brytanią. Polacy wyjeżdżający „na zmywak” się asymilowali (…) u nas dochodzi do jakiś aberracji – powiedział działacz.

Dawid Jankowski, prezes Korony Młodych zaznaczył, że jego organizacja stanowczo protestuje przeciwko akcji wywieszania ukraińskich flag MPK Wrocław. Zaznaczył, że od początku wojny na Ukrainie „Polacy stanęli na wysokości zadania” i otwarli dla przybyszów swoje domy, a przede wszystkim serca. Wyraził zarazem stanowczy sprzeciw wobec trwającej nadal akcji oflagowywania pojazdów MPK flagami obcego państwa. – Pamiętajmy, że jesteśmy w Polsce. To nasze flagi powinny wisieć na pojazdach MPK – podkreślił. Dodał, że tego rodzaju działania są niezgodne z polskim protokołem flagowym. Jankowski powiedział, że takie akcje powinny mieć charakter oddolny i dobrowolny, a nie odgórny i organizowany przez władze państwowe czy lokalne.

Przedstawiciele Korony zapowiedzieli też złożenie petycji, z wnioskiem o oflagowanie pojazdów komunikacji miejskiej we Wrocławiu flagami biało-czerwonymi. Dodali, że gdy tylko uzyskają informację, kto podjął decyzję o wywieszeniu flag Ukrainy na pojazdach MPK bez flag RP, wystosują petycję i będą zbierać pod nią podpisy.

– Skończmy z tą źle pojętą solidarnością i zacznijmy zabiegać o nasz własny interes narodowy – podkreślił szef Korony Młodych.

Jeszcze w trakcie konferencji z budynku wyszedł prezes MPK Wrocław, Krzysztof Balawejder. Zaraz po zakończeniu wystąpień działaczy młodzieżówki partii Grzegorza Brauna zabrał głos. Oświadczył, że to on, po konsultacji z prezydentem miasta, Jackiem Sutrykiem, podjął decyzję o umieszczeniu ukraińskich flag na tramwajach.

– Biorę za to pełną odpowiedzialność. Jestem z tego dumny – powiedział. Odnosząc się do argumentów, podnoszonych w trakcie konferencji mówił, że „byłyby one fajne, gdyby były oparte na faktach”.

– Mówiliście o naszej emigracji zarobkowej, to było faktem. Mój ojciec też był za granicą, też był jednym z „londyńczyków” i liczyłem, że będzie tam dobrze przyjęty. Ale nie uciekał stąd przed wojną. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna – twierdził Balawejder.

– Na Ukrainie toczy się wojna. Trzeba się jasno opowiedzieć – oświadczył prezes MPK Wrocław. Dodał, że wojna na wschodzie „ma tylko dwie strony”. – Jest Rosja i jest Ukraina. I albo jesteśmy za Rosją, albo za Ukrainą – podkreślił Balawejder, na co działacze Korony zareagowali stanowczym sprzeciwem: – Nie, tak to nie działa; jesteśmy tylko i wyłącznie za Polską.

Szef MPK, nie zważając na to, kontynuował swoją wypowiedź. – Nigdy nie ukrywałem, że w tej wojnie moje serce jest po stronie ukraińskiej. To samo dotyczy tysięcy Wrocławian, którzy przyjmowali Ukraińców do swoich domów.

Balawejder powiedział, że nie wstydzi się polskiej flagi, dodając, że często ją nosi i „nie ma z tym żadnego problemu”. – W moim gabinecie wisi flaga ukraińska, polska, wrocławska i flaga Unii Europejskiej, bo jestem dumny, że jesteśmy członkami tych wspólnot. Jestem też dumnym kibicem reprezentacji Polski, ale to w niczym nie przeszkadza w tym, żeby dzisiaj, w 146 dniu wojny [rosyjsko-ukraińskiej – red.] wisiały flagi ukraińskie.

Prezes twierdził też, że nie potrzeba pisać petycji z wnioskiem o wywieszanie polskich flag, „bo one wisiały, wiszą kilkakrotnie w ciągu roku”. – Na pewno flaga polska będzie 15 sierpnia, była 1 i 3 maja… – kontynuował. Nagranie urywa się w momencie, gdy prezes Korony Młodych najprawdopodobniej chce zaznaczyć, że jego ugrupowanie chce, by przynajmniej flagi polskie były wywieszane obok ukraińskich.

Dodajmy, że w maju br. na ulice Wrocławia wyjechał „Tramwaj dedykowany Obrońcom Ukrainy 2022”, na którym umieszczono m.in. banderowskie zawołanie „Sława Ukrajini!”:

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Konfederacja Korony Polskiej, partia posła Grzegorza Brauna, opublikowała zapowiadany wcześniej dokument „Stop ukrainizacji Polski”. Podkreślono w nim m.in., że od jesieni tego roku, każdego dnia tysiące przybyszów z Ukrainy będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu, co otwiera im bardzo szybką drogę do masowego nabywania przez nich obywatelstwa. Zaznaczono, że pozostało nam zaledwie kilka miesięcy, by ten proces depolonizacji Polski powstrzymać.

