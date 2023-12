Doradca Bidena wzywa Kongres do odnowienia wsparcia dla Ukrainy

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że kończą się zasoby przeznaczone na pomoc dla Ukrainy.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu Sullivan powiedział – “Kongres musi zdecydować, czy kontynuować wspieranie walki o wolność na Ukrainie, jako część koalicji 50 państw, którą zbudował prezydent Biden, czy zignorować lekcje historii i pozwolić Putinowi wygrać. To jest prosty wybór” – słowa amerykańskiego urzędnika zacytował portal TVP Info.

Sullivan wykorzystał konferencję, by ponownie wezwać członków amerykańskiego parlamentu do poparcia wydzielenia Ukrainie kolejnej transzy wsparcia – tym razem o wysokości 60 mld dol. Jak wyjaśniał – “bierzemy potem pieniądze, które Kongres nam daje i kupujemy za to nową broń, by zastąpić to, co daliśmy”.

Jeszcze raz przestrzegł – “jeśli skończą nam się pieniądze, nie będziemy w stanie kontynuować dostarczania broni Ukrainie. Taka jest stawka. Nie ma żadnej magicznej puli pieniędzy”.

“Bez działań Kongresu do końca roku Biuru Wykonawczemu zabraknie środków na dostarczenie Ukrainie większej ilości broni i sprzętu oraz na dostarczenie broni z amerykańskich zapasów wojskowych bez szkody dla naszej własnej gotowości wojskowej. Zasoby, które Kongres zapewnił Ukrainie i innych potrzeb bezpieczeństwa narodowego, zatrzymały rosyjski postęp na Ukrainie i pomogły Ukrainie osiągnąć znaczące zwycięstwa militarne, w tym odzyskać ponad 50 proc. terytorium okupowanego przez Rosję” – zacytowała ukraińska agencja informacyjna UNIAN.



Jednocześnie ze swoimi ostrzeżeniami Sullivan uspokajał dziennikarzy, że większość kongresmanów z obu partii jest za udzielaniem wsparcia Ukrainie i jest gotowa poprzeć stosowny projekt ustawy. Tyle, że do tej pory nie został on zgloszony do izby, ponieważ demokraci i republikanie nie mogą porozumieć się co do ram polityki imigracyjnej i jej finansowania.

W połowie listopada Senat USA zatwierdził jedynie tymczasowy budżet państwa. Prowizorium budżetowe nie objęło środków na wsparcie dla Ukrainy. Wcześniej Pod koniec września Waszyngton ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, o łącznej wartości 325 mln dol., zawiera dodatkową amunicję, w tym dla systemów obrony powietrznej, a także amunicję kasetową.

tvp.info/unian.net/kresy.pl