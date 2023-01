Verhofstadt łączy wojnę rosyjsko-ukraińską z Brexitem

Czołowy przedstawiciel europejskich liberałów Guy Verhofstadt powiązał motywacje Władimira Putina do zaatakowania Ukrainy z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Słowa polityka zacytował we wtorek portal rp.pl. „Rosja mogła nie dokonać inwazji na Ukrainę, gdyby nie doszło do Brexitu” – powiedział deputowany Parlamentu Europejskiego Guy Verhofstad. Liberał wypowiedział te słowa w trzecią rocznicę formalnej finalizacji wyjścia przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. On sam był izbie, w której od lat zasiada, koordynatorem do spraw przeprowadzenia tej procedury.

Według niego to właśnie opuszczenie Unii przez Brytyjczyków mogło sprawić w Moskwie wrażenie, że państwa zachodnie nie zareagują jednolicie na działania wojenne przeciwko Ukrainie. Jednocześnie uznał jednak, że atakując Ukrainę rosyjski przywódca chciał „przywrócić stary Związek Radziecki”, od którego Rosję ma różnić głównie „zastąpienie partii komunistycznej jego [Putina] kolesiami”.

„Miejmy nadzieję, że Wielka Brytania może ponownie dołączyć, i miejmy nadzieję, że Ukraina może dołączyć. Dlaczego nie w ciągu pięciu lat? Może to trochę optymistyczne w przypadku Wielkiej Brytanii” – powiedział Verhofstadt. Polityk twierdził przy tym, że Brytyjczycy uznają obecnie wystąpienie z UE za wybór niekorzystny nie tylko dla Unii ale i swojego państwa.

Wielka Brytania wystąpiła z UE na podstawie referendum przeprowadzonego w 2016 r. W jego trakcie za takim wyborem opowiedziało się 51,89 proc. głosujących przy frekwencji 72,2 proc.

Wynik referendalny wzbudził w Wielkiej Brytanii regionalne podziały, ponieważ mieszkańcy Szkocji i Irlandii Południowej w większości głosowali za pozostaniem w Unii. Przez lata trwały następnie negocjacje w sprawie umowy regulującej relacje Zjednoczonego Królestwa i UE po politycznym rozwodzie.

rp.pl/kresy.pl