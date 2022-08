Kolejne polskie drony FlyEye dla ukraińskiej armii [+FOTO]

Minister cyfrowej transformacji Ukrainy Mychajło Fiodorow zapowiedział w środę prezentację nowych dronów, które wkrótce trafią na front. Sprzęt zakupiono w ramach publicznej zbiórki pieniędzy „Armia Dronów”. Wśród nich drony FlyEye z Polski.

Jak poinformował w środę minister cyfrowej transformacji Ukrainy, w ramach publicznej zbiórki pieniędzy „Armia Dronów” zakupiono bezzałogowe statki powietrzne. Fiodorow poinformował, że są już w drodze na front. P​​ierwsza partia składa się z 30 urządzeń. Wśród nich są maszyny z Polski.

Fiodorow wymienił konkretne typy urządzeń, które wkrótce będą używane przez ukraińskich żołnierzy. Jest na przykład DJI Matrice 300 – dron inspekcyjny, wyposażony w kamerę termowizyjną. Dzięki temu ukraińskie wojsko będzie mogło kontrolować ruchy Rosjan – komentuje Unian. Zasięg lotu tego drona wynosi do 8 kilometrów, maksymalny czas lotu do 55 minut, czujniki działają w 6 kierunkach. Maksymalna masa startowa wynosi do 9 kilogramów.

Kolejne drony to FlyEye – polski bezzałogowy statek powietrzny produkowany przez WB Electronics. Może przebywać w powietrzu przez cztery godziny i lata przy prędkościach powyżej 100 km/h.

Jak podawało „Armija Inform”, system FlyEye przeznaczony jest do monitorowania pola bitwy, określania współrzędnych celu dla artylerii oraz do współdziałania z systemami artyleryjskimi przy korygowaniu ognia. Jako zalety bezzałogowców wymieniono m.in. przesyłanie i odtwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, wykonywanie automatycznego lotu i lądowania, możliwość wykorzystania trybu ręcznego sterowania ze wspomaganiem autopilota czy planowanie trasy lotu z ewentualnym wprowadzaniem zmian w trakcie realizacji zadań. Może też wejść w tryb krążenia lub w pełni automatyczne tryby konwojowania lub eskorty. Zwrócono też uwagę, że stanowisko sterowania można umieścić w pojeździe, dzięki czemu dron może towarzyszyć kolumnom marszowym, prowadząc stałe monitorowanie trasy, np. pod kątem potencjalnych zasadzek.

Ukraiński minister wymienia też nazwę Warmate – to polski dron, który może przeprowadzać precyzyjne ataki na pozycje wroga.

Held presentation of UAVs purchased within Army of Drones, @U24_gov_ua. Project is raised over 755 mln UAH. Among new ‘birds’ — FlyEye, DJI Matrice 300, Warmate. Drones are already departed to frontline. Also our team is in negotiations with 🇺🇦producers — Skyton, SKIF and Ukrjet. pic.twitter.com/HUNTYJnThA — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 3, 2022

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu to 30-50 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. Warmate jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.

Kresy.pl