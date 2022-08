Chiny wystrzeliły rakiety w pobliżu Tajwanu [+VIDEO]

Chiny rozmieściły w czwartek dziesiątki samolotów i wystrzeliły pociski w pobliżu Tajwanu podczas ćwiczeń w Cieśninie Tajwańskiej, dzień po tym, jak przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi odbyła podróż na wyspę.

Chińskie wojsko potwierdziło wielokrotne wystrzelenie rakiet na wodach u wybrzeży Tajwanu w ramach planowanych ćwiczeń w sześciu strefach, które mają trwać do południa w niedzielę. Kraj aktywował ponad 100 samolotów, w tym myśliwce i bombowce, oraz ponad 10 okrętów wojennych, podał państwowy nadawca CCTV.

Ministerstwo obrony Tajwanu poinformowało, że uruchomiło odrzutowce, aby odstraszyć 22 chińskie myśliwce, które przekroczyły linię środkową Cieśniny Tajwańskiej do strefy obrony przeciwlotniczej, a wojska wystrzeliły flary, aby odpędzić cztery drony, które przelatywały nad obszarem wysp Kinmen u południowo-wschodnich wybrzeży Chin.

Stwierdzono, że pociski wystrzelone przez Chiny wzbiły się wysoko w atmosferę i nie stanowiły zagrożenia.

Tajwański resort obrony oświadczył we wtorek, że posiada „determinację i zdolność” do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Tajwanu – podaje Guardian. Chińskie samoloty wojskowe przeleciały we wtorek rano blisko tzw. linii mediany Cieśniny Tajwańskiej. Zaobserwowano także ruchy chińskich okrętów. W ostatnim czasie ewentualna wizyta Pelosi na Tajwanie stała się punktem zapalnym w stosunkach Chiny-USA.

Resort obrony Tajwanu zwiększył też swój „poziom gotowości bojowej” na okres trzech dni (do czwartku) – zauważa Japan Times. Stwierdzono także, że Tajwan ma pełne rozeznanie w działaniach Chin przy swojej granicy.

Financial Times pisze, że odwołano część lotów cywilnych w chińskiej prowincji Fujian – znajdującej się najbliżej Tajwanu, co może oznaczać, że przestrzeń powietrzna jest oczyszczana dla sił powietrznych.

Chiny rozpoczęły też zapowiadane ćwiczenia wojskowe przed możliwą wizytą szefowej Izby Reprezentantów USA.

Ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun potępił wizytę jako „niebezpieczną i prowokacyjną”. Chińskie MSZ ostrzegło w poniedziałek, że podejmie stanowcze działania, jeśli szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi pojawi się na Tajwanie. „Wojsko nie będzie bezczynne” – oświadczył rzecznik ministerstwa Zhao Lijian podczas codziennego briefingu.

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ostrzegł w poniedziałek Chiny, by nie zmieniały potencjalnej wizyty Pelosi na Tajwanie w „pretekst do zwiększenia agresywnej aktywności wojskowej w Cieśninie Tajwańskiej i wokół niej”.

We wtorek późnym wieczorem czasu lokalnego, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi, wylądowała wraz z amerykańską delegacją na Tajwanie, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Chin. Pelosi jest najwyższym rangą amerykańskim dygnitarzem, który odwiedził Tajwan w ciągu ostatnich 25 lat.

Niedługo po lądowaniu Pelosi zamieściła na Twitterze zdjęcie z lotniska w Tajpej. „Nasza wizyta potwierdza, że Ameryka jest z Tajwanem; silną, żywą demokracją i naszym ważnym partnerem w Indo-Pacyfiku”.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Uznawana przez niewielką grupę państw Republika Chińska na Tajwanie jest dziedzictwem chińskiej wojny domowej. Gdy nacjonalistyczny przywódca Chin Czang Kaj-szek przegrał walkę z komunistami Mao Zedonga, którzy 1 października 1949 proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, w grudniu tegoż roku roku resztki sił nacjonalistycznych ewakuowały się na Tajwan. Tam, korzystając z osłony USA, funkcjonowały one dalej jako Republika Chińska, początkowo ciesząca się międzynarodowym uznaniem.

W 1971 ChRL zajęła jej miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tego czasu większość państw świata uznaje ją za jedyne państwo chińskie. Nawet wspierające tajwańskie struktury Stany Zjednoczone uznają formalną jedność państwowości chińskiej.

