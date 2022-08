Łukaszenko chce nadawać obywatelstwo Polakom, Litwinom i Łotyszom [+VIDEO]

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko w rozmowie z dziennikarzami odpowiedział na pytanie o możliwość wprowadzenia uproszczonego systemu nadawania obywatelstwa Litwinom, Łotyszom i Polakom – poinformowała we wtorek Biełta.

Jak poinformowała we wtorek białoruska państwowa agencja prasowa Biełta, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko w rozmowie z dziennikarzami odpowiedział na pytanie o możliwość wprowadzenia uproszczonego systemu nadawania obywatelstwa Litwinom, Łotyszom i Polakom.

„Chętnie przyjmiemy specjalistów, którzy chcą z nami mieszkać i pracować na Białorusi. Posłom chodziło o to, żeby nie było biurokracji, żeby było szybko. I mamy mechanizm… Pewnie czegoś takiego na świecie nie ma. Jesteśmy na to gotowi. Zrobimy wszystko, aby do naszej białoruskiej rodziny przyjąć najbardziej przyzwoitych i miłych naszych sąsiadów. I nie tylko sąsiadów. Kto chce tu pracować, żyć po białorusku proszę, drzwi są otwarte” – mówił Łukaszenko.

Jeśli chodzi o wprowadzony wcześniej ruch bezwizowy dla mieszkańców Polski, Litwy i Łotwy, głównym powodem miała nie być sfera ekonomiczna. „Z jednej strony jest to korzystne. No cóż, pomożemy ludziom. Ludzie będą wdzięczni. Nie będą z nami chcieli walczyć,” – powiedział Łukaszenko. „A jaki głupiec nie chce zarabiać pieniędzy? Państwo chce, ja tego chcę, ale nie o to chodzi. Najważniejsze, że ludzie widzą, że obok nich mieszkają normalni ludzie. Ludzie, którzy wyglądają jak Polacy żyją, nie są agresywni. Że są gotowi pomóc w trudnych czasach. Nie będą nastawieni wojowniczo przeciwko nam. To jest ważne”.

Komisja ds. Granic Białorusi wprowadziła tymczasowy bezwizowy wjazd dla obywateli polskich. obowiązuje od 1 lipca do 31 grudnia włącznie.

Granicę będzie można przekroczyć bez wizy w punktach kontrolnych na białorusko-polskim odcinku granicy. Obywatele polscy będą mogli zwiedzać strefę przygraniczną bez przepustki – głosi komunikat. „Przy wjeździe na teren Republiki Białoruś na przejściu granicznym wystarczy ustnie poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o zamiarze wizyty w strefie przygranicznej, ze wskazaniem miejscowości i celu wizyty” – czytamy.

Warto zaznaczyć, że ze względu na wzrost napięcia i wydarzenia wojenne w regionie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom polskim wszelkie podróże do Republiki Białorusi. W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa.

Obywatelom RP pozostającym na terytorium Republiki Białorusi MSZ rekomenduje opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi.

Kresy.pl/Biełta