Dworczyk: Ponad 7 mld zł w sprzęcie wojskowym dla Ukrainy i 10 mld od polskiego społeczeństwa

Szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył w poniedziałek, że wartość pomocy udzielonej Ukrainie przez polskie społeczeństwo przekracza 10 mld zł, a wsparcie w przekazanym sprzęcie wojskowym to ponad 7 mld zł. Wcześniejsze szacunki wskazywały znacznie wyższe liczby – prawie 26 mld.

Dworczyk został zapytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o obecną sytuację na Ukrainie. „Widzimy, że determinacja, w połączeniu ze wsparciem sojuszników z Zachodu, pozwoliła obronić stolicę, pozwoliła odzyskać część zajętych pierwotnie przez Rosjan terytoriów. A teraz wspieramy Ukrainę z nadzieją, że również na zachodzie i południu Ukraińcy obronią swoje terytorium” – odpowiedział, cytowany przez PAP. Szef KPRM w ubiegłym tygodniu przebywał na Ukrainie.

Dworczyk był dopytywany o wysokość pomocy, którą Polska przekazała Ukrainie. „Czytałem takie analizy, które mówiły, że jest to kwota powyżej 10 mld zł. Mówię o takim wsparciu przez indywidualne osoby, przez polskich obywateli” – odpowiedział.

Dodał, że wsparcie płynące z Polski na Ukrainę to także pomoc rządowa. Podzielił ją na dwie części: wydatkowaną w Polsce i przekazywaną na Ukrainę. „Największa częścią w tej puli przekazywanej na Ukrainę to wsparcie o charakterze militarnym. Tutaj padały kwoty powyżej 7 mld zł. To wartość sprzętu wojskowego przekazywanego na Ukrainę” – powiedział.

Wcześniejsze szacunki wskazywały znacznie wyższe kwoty. W lipcowym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazano, że publiczne wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy wyniosły w pierwszych miesiącach wojny około 15,9 mld zł, prywatne zaś – około 10 mld.

Przypomnijmy, że w kwietniowym liście do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, premier Mateusz Morawiecki oszacował, że tylko w tym roku koszty utrzymania ukraińskich uchodźców w Polsce wyniosą 11 mld euro. Zaznaczył zarazem, że gdyby sytuacja na Ukrainie uległa pogorszeniu, to te koszty dla Polski mogą sięgnąć nawet 24 mld euro.

Solidarna Polska postulowała, by rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do unijnego budżetu. Uzasadniając ten postulat minister Michał Wójcik powołał się na szokujące wyliczenia mówiące o tym, że pomoc Ukrainie będzie kosztowała 10-22 proc. tegorocznego budżetu polskiego państwa.

W czasie kryzysu migracyjnego 2014-2015 Turcja otrzymała od UE 6 mld euro na wsparcie dla uchodźców.

pap / wnp.pl / Kresy.pl