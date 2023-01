Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział przekazanie Ukrainie czołgów Challenger

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak poinformował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o planach przekazania Ukrainie czołgów Challenger 2.

Brytyjski premier Rishi Sunak przeprowadził w sobotę rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował ukraińskiego prezydenta o planach przekazania Ukrainie czołgów Challenger 2. „Premier nakreślił ambicję Wielkiej Brytanii, aby zintensyfikować nasze wsparcie dla Ukrainy, w tym poprzez dostarczenie czołgów Challenger 2 i dodatkowych systemów artyleryjskich” – agencja Reuters cytuje komunikat brytyjskiego rządu.

Nie sprecyzowano, ile brytyjskich czołgów trafi na Ukrainę ani kiedy to nastąpi. Biuro Sunaka poinformowało, że dalsze szczegóły zostaną podane wkrótce.

„Premier i prezydent Zełenski z zadowoleniem przyjęli inne międzynarodowe zobowiązania w tym tonie, w tym ofertę Polski dostarczenia kompanii czołgów Leopard” – dodano w komunikacie.

Kijów zabiegał o to od dłuższego czasu o dostawy czołgów zachodniej produkcji.

Przypomnijmy, że wskazywały na to wcześniejsze doniesienia medialne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Wielkiej Brytanii. „W rozmowie z premierem Rishi Sunakiem podziękowałem za decyzje, które nie tylko wzmocnią nas na polu walki, ale też wyślą odpowiedni sygnał do innych partnerów” – napisał na Twitterze.

