FT: Wielka Brytania potwierdza plany wysłania czołgów Challenger na Ukrainę

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak poprosił sekretarza obrony Bena Wallace’a o „współpracę z partnerami” w nadchodzących tygodniach, aby wdrożyć szybsze wsparcie dla Ukrainy, w tym dostarczanie czołgów” – poinformował w środę portal Financial Times.

Jak poinformował w środę portal Financial Times, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak poprosił sekretarza obrony Bena Wallace’a o „współpracę z partnerami” w nadchodzących tygodniach, aby wdrożyć szybsze wsparcie dla Ukrainy, w tym dostarczanie czołgów”.

„Przyspieszamy nasze wsparcie dla Ukrainy za pomocą technologii wojskowej nowej generacji, która pomoże wygrać tę wojnę” – powiedział przedstawiciel brytyjskiego rządu. „Oczywiste jest, że czołgi bojowe mogą zapewnić Ukraińcom możliwość zmiany zasad gry”.

Wielka Brytania przygotowuje się do wysłania Challengera 2, bardzo wydajnego czołgu podstawowego.

Jak informowaliśmy wcześniej, w grę może wejść do 10 pojazdów.

„Od kilku tygodni” toczą się dyskusje na temat dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym pewnej liczby czołgów podstawowych Challenger 2 armii brytyjskiej – poinformował portal powołując się na „zachodnie źródło, które znało rozmowy”.

„Zachęciłoby to innych do dawania czołgów” – twierdzi ukraińskie źródło Sky News.

Żadna ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta przez rząd Rishi Sunaka, ale gdyby Wielka Brytania podpisała taką dostawę, stałaby się pierwszym krajem, który odpowiedziałby na prośby ukraińskich przywódców o wyposażenie ich armii w zachodnie czołgi.

Jedno ze źródeł sugerowało, że Wielka Brytania może zaoferować około 10 czołgów Challenger 2, co wystarczyłoby na wyposażenie eskadry. Źródło powiedziało, że to samo w sobie nie będzie „zmianą zasad gry”, ale nadal będzie miało ogromne znaczenie, ponieważ posunięcie to naruszy barierę, która dotychczas uniemożliwiała sojusznikom oferowanie Ukrainie zachodnich czołgów z obawy, że zostanie uznane za zbytnią eskalację przez Rosjan.

„Będzie to dobry precedens, aby zademonstrować [przed] innymi – przede wszystkim Niemcom z ich Leopardami i Stanom Zjednoczonym z Abramsami” – powiedziało ukraińskie źródło.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, Finlandia rozważa przekazanie czołgów Ukrainie, gdyby kilka krajów miało taki sam zamiar.

Przywódcy polityczni Finlandii obserwują, czy Niemcy w końcu wesprą przekazanie Ukrainie nowych typów czołgów bojowych. Finlandia kupiła ponad 200 używanych czołgów Leopard 2 w dwóch partiach.

Według źródła Yle, Finlandia nie podjęła żadnych decyzji w sprawie przekazania tych czołgów. Gdyby jednak pojawiła się wielonarodowa frakcja opowiadająca się za przekazaniem czołgów bojowych, Finlandia rozważyłaby udział w tym przedsięwzięciu.

Przywództwo polityczne Finlandii czeka na rozwiązania ze strony Niemiec i innych dużych krajów. Kraj nie zamierza jako pierwszy decydować o przekazaniu wozów. W przypadku Finlandii liczba czołgów Leopard 2, które mogłyby zostać przekazane Ukrainie, byłaby minimalna. Władze uważają, że czołgi są potrzebne również w obronie kraju.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, prezydent Andrzej Duda zapowiedział we Lwowie, że Polska wyśle Ukrainie kompanię czołgów Leopard „w ramach budowania międzynarodowej koalicji”. Jak twierdzi, „taka decyzja w Polsce już jest”. Duda liczy też na to, że po Polsce do tej inicjatywy dołączą też inne państwa.

„Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ, jak państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa. I my w ramach tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego, kompanii czołgów Leopard, która, mam nadzieję, w szeregu z innymi kompaniami czołgów Leopard oraz innych czołgów, które zostaną przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy” – poinformował Duda. Dodał, że „taka decyzja w Polsce już jest”.

Kresy.pl/Financial Times