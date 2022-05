Warszawa: Ukraińcy przeszli w Marszu Wdzięczności dla Polaków

Chiny zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów boeing i airbus "zarejestrowanych w dwóch jurysdykcjach", czyli przymusowo przejętych w marcu przez Rosję w ramach kontrsankcji - dowiedziała się w piątek rosyjska agencja RBK w dwóch źródłach.

26 lutego br. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę Unia Europejska nałożyła sankcje zakazujące dostaw cywilnych samolotów i części zamiennych do nich do Rosji, a także ich obsługi i ubezpieczania. Ponadto sankcje zobowiązały leasingodawców do rozwiązania dotychczasowych umów z rosyjskimi liniami lotniczymi do końca marca. Oznaczało to konieczność zwrotu przez Rosjan samolotów, głównie boeingów i airbusów, ale w ramach kontrsankcji Władimir Putin zezwolił przewoźnikom na zatrzymanie maszyn i rejestrację ich w Rosji. W ten sposób setki samolotów pozostało w rękach Rosjan.