Rosjanie przechwycili nowego ukraińskiego drona

Jak poinformowały w czwartek ukraińskie media branżowe, siły rosyjskie przejęły jeden z nowych ukraińskich dronów szpiegowskich po tym, jak bezzałogowy samolot rozbił się w rosyjskim regionie Rostowa.

Pojawiające się szeroko w mediach społecznościowych zdjęcie najwyraźniej przedstawia nowy bezzałogowy samolot rozpoznawczy Rekin opracowany przez ukraińską firmę Ukrspecsystems po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę .

„Pierwsza potwierdzona strata nowego UAV rozpoznawczego Rekin – co ciekawe, jak poinformowano, dron rozbił się w okolicach Aksaj w obwodzie rostowskim, czyli około 200 km od linii frontu” – podaje Ukraine Weapon Tracker.

#Russia: The first confirmed loss of the new Ukrainian Shark reconnaissance UAV – interestingly, as reported, the drone crashed in the vicinity of Aksay, Rostov Oblast, which is approximately 200 km away from the frontline. pic.twitter.com/dcXlwDIblG

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 5, 2023