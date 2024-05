Francja zaprzecza obecności jej żołnierzy na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało medialne rewelacje o tym, że Francja wysłała na Ukrainę znaczną liczbę swoich żołnierzy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do spekulacji na swoim oficjalnym koncie na serwisie społecznościowym X. “Alarm w sprawie fejków. Kampanie dezinformacyjne na temat wsparcia Francji dla Ukrainy są tak aktywne jak nigdy dotąd. Przyjrzyjmy się. Francja nie wysłała wojsk na Ukrainę.” – można wyczytać z anglojęzycznego oświadczenia.

FAKE NEWS ALERT 🚨

Disinformation campaigns on France’s support to Ukraine are as active as ever. Let’s have a look 🔎

France has not sent troops to #Ukraine. pic.twitter.com/8nYY4uWReN

— France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) May 6, 2024