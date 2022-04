Amerykanie zatwierdzili projekt ustawy Lend-Lease dla Ukrainy

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zdecydowanie poparła w czwartek przepisy, które ułatwią eksport sprzętu wojskowego na Ukrainę, ożywiając „Ustawę Lend-Lease” z okresu II wojny światowej – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters, Izba Reprezentantów uchwaliła „Ustawę Lend-Lease na rzecz obrony demokracji na Ukrainie z 2022 roku”. Środek przywraca program z czasów drugiej wojny światowej, który umożliwił Waszyngtonowi pożyczanie lub dzierżawienie sprzętu wojskowego sojusznikom USA. W tym przypadku pomoże krajom dotkniętym rosyjską inwazją, takim jak Polska i inne kraje Europy Wschodniej, przede wszystkim Ukrainie.

„Dzisiaj Ukraińcy stoją na pierwszej linii frontu w walce o demokrację i przeciwko tyranii, a USA muszą zapewnić im wszelkie możliwe środki pomocy humanitarnej i wojskowej” – powiedziała przedstawicielka Demokratów Mary Gay Scanlon, wzywając do poparcia ustawy.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Ustawa pozwala Stanom Zjednoczonym na dostarczanie sprzętu na Ukrainę z technicznym wymogiem zapłaty w późniejszym terminie, zasadniczo oddając go rządowi Kijowa.

„Siły ukraińskie wykazały niewiarygodną siłę i odwagę, a my ponownie musimy służyć jako arsenał demokracji i zapewnić im pełen zakres środków niezbędnych do obrony ich suwerenności” – powiedział republikański senator John Cornyn.

Jak informowaliśmy wcześniej, prezydent Joe Biden poprosił Kongres o 33 miliardy dolarów na wsparcie Ukrainy oraz o nowe narzędzia do zabezpieczenia aktywów od rosyjskich oligarchów. Ogromny wniosek o finansowanie obejmuje ponad 20 miliardów dolarów na broń, amunicję i inną pomoc wojskową, a także 8,5 miliarda dolarów na bezpośrednią pomoc gospodarczą dla rządu i 3 miliardy dolarów na pomoc humanitarną.

„Potrzebujemy tej ustawy, aby wesprzeć Ukrainę w walce o wolność” – powiedział Biden w Białym Domu po podpisaniu wniosku w czwartek. „Koszt tej walki – nie jest tani – ale poddanie się agresji będzie droższe”.

Biden chce także możliwości przejęcia większej ilości pieniędzy od rosyjskich oligarchów na opłacenie wysiłków wojennych. Jego propozycja pozwoliłaby amerykańskim urzędnikom przejąć więcej aktywów oligarchów, przekazać pieniądze z tych przejęć Ukrainie i dalej kryminalizować unikanie sankcji, poinformował Biały Dom.

Biden chce też dać prokuratorom więcej czasu na zbudowanie spraw, przedłużając przedawnienie w sprawach o pranie brudnych pieniędzy do 10 lat zamiast do pięciu. Nowy wniosek przedstawia pełną kwotę, której urzędnicy amerykańscy spodziewają się potrzebować do września, czyli do końca roku podatkowego.

Podczas gdy prawodawcy zasadniczo popierają wydatki na Ukrainę, republikańscy przedstawiciele w Kongresie poinformowali w czwartek, że wysiłki zmierzające do połączenia finansowania wojny z reakcją na pandemię mogą utrudnić przejście prawa.

„Nie obchodzi mnie, jak to robią” – powiedział Biden. „Mogą to zrobić osobno lub razem, ale potrzebujemy ich obu”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, Rosja wysłała do Waszyngtonu notę z żądaniem zaprzestania dostaw broni do Kijowa – powiedział ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow w wywiadzie telewizyjnym.

„Osiemset milionów dolarów – tyle <…> broni zostanie wysłane z Waszyngtonu do Kijowa. To ogromna kwota, a to nie służy żadnemu poszukiwaniu dyplomatycznego rozwiązania, ani żadnej ugody. Czy złożyliśmy notę? Tak, podkreślaliśmy, że użycie broni przez Stany Zjednoczone jest niedopuszczalne i domagaliśmy się zaprzestania tego rodzaju praktyk” – powiedział.

Stany Zjednoczone „starają się podnieść poprzeczkę i eskalować sytuację”, powiedział Antonow. „Celem jest uniemożliwienie Rosji, jak otwarcie mówili [amerykańscy] senatorowie, stanie na własnych nogach i odmówienie poszanowania interesów Rosji lub usłyszenia głosu Rosji” – powiedział dyplomata.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił 21 kwietnia kolejne 800 milionów dolarów pomocy dla Ukrainy i powiedział, że poprosi Kongres o więcej pieniędzy na wzmocnienie wsparcia dla ukraińskiego wojska.

Kresy.pl/Reuters