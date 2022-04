Wielka Brytania: Ukraina ma prawo atakować cele na terytorium Rosji brytyjską bronią

Brytyjski minister ds. sił zbrojnych, James Heappey uważa, że Ukraina ma „pełne prawo” atakować cele na terytorium Rosji, by zakłócić rosyjskie ataki na Ukrainę. Nie widzi też problemu, by Ukraińcy używali w tym celu broni otrzymanej od Brytyjczyków. Przyznał też, że sojusznicy dostarczają Ukraińcom uzbrojenie, którego zasięg wystarczyłby do zaatakowania celów poza ukraińskimi granicami.

W rozmowie z Times Radio, cytowanej na łamach „The Guardian”, minister James Heappey zaznaczył, że Rosja najechała na „suwerenne państwo, które żyło pokojowo w swoich granicach”.

– Oni zaczęli wojnę między Ukrainą i Rosją, a w tej wojnie Ukraina musi być w stanie uderzać na głębokie tyły przeciwnika, żeby zaatakować jego linie logistyczne, zapasy paliwa, składy amunicji – powiedział Heappey.

Brytyjski minister ds. sił zbrojnych dodał, że „Ukraina ma pełne prawo, żeby celować w głąb Rosji, w celu zakłócenia zaplecza logistycznego, które bez tego bezpośrednio przyczyniłoby się do śmierci i zniszczenia na ukraińskiej ziemi”.

Przyznał też, że sojusznicy dostarczają Ukraińcom uzbrojenie, którego zasięg wystarczyłby do zaatakowania celów poza ukraińskimi granicami. Powiedział też, że gdyby to broń przekazana przez Wielką Brytanię została użyta do ataku na cele w Rosji, to „niekoniecznie byłby to problem”.

– Jest wiele krajów na świecie, w których używa się zestawów importowanych z innych krajów. Kiedy te części zestawu są używane, zwykle nie obwiniamy [kraju], który go wyprodukował, ale ten kraj, który z niego wystrzelił – oświadczył Heappey.

Uważa, że konflikt w Donbasie będzie znacznie bardziej wyrównany, niż na początku wojny. Zaznaczył, że siły ukraińskie mają przewagę w posiadaniu silnych pozycji obronnych, które Rosjanom będzie bardzo trudno przełamać. Jego zdaniem, „istnieje szansa” na to, że dzięki „wsparciu, otrzymywanemu z całego świata” Ukraińcy zdołają odeprzeć siły rosyjskie.

Jak pisaliśmy, Wielka Brytania przekaże Ukrainie 20 samobieżnych haubic AS90 i dziesiątki tysięcy pocisków. Informacje te podał także ukraiński resort obrony. Wspomniane uzbrojenie zostanie najpierw wysłane do Polski, gdzie ukraińscy żołnierze będą szkoleni z jego obsługi.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson potwierdził w czwartek, że ukraińscy żołnierze są szkoleni zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii z obsługi wysyłanego im sprzętu wojskowego.

Informowaliśmy też, że brytyjskie media, „The Mirror” i „The Sun” napisały, że Wielka Brytania ma wysłać Ukrainie samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, w postaci transporterów opancerzonych Stormer wyposażonych w wyrzutnie rakiet Starstreak. Mają one pomóc w odparciu rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy.

theguardian.com / Kresy.pl