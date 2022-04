Włochy, Holandia, Wlk. Brytania – kolejne kraje wyślą broń na Ukrainę

Przedstawiciele rządów Włoch i Holandii zapowiadają, że ich kraje wyślą broń na Ukrainę. Brytyjczycy mają wysłać Ukraińcom samobieżne zestawy przeciwlotnicze Stormer, a kanclerz Niemiec zaaprobował przekazanie środków na specjalny fundusz na zakup broni, z którego będzie mogła skorzystać Ukraina.

W rozmowie z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”, włoski premier Mario Draghi powiedział, że parlament Włoch niemal jednogłośnie zatwierdził dostawy broni na Ukrainę.

„Decyzja o wysłaniu broni została podjęta przez parlament niemal jednogłośnie” – powiedział szef włoskiego rządu. „Warunki tej sprawy są jasne: z jednej strony są ludzie, którzy zostali zaatakowani, a z drugiej jest armia agresora”.

Zdaniem Draghiego, sankcje wymierzone w Rosję są potrzebne, żeby ją osłabić w związku z napaścią na Ukrainę, ale nie w perspektywie krótkoterminowej nie mogą powstrzymać rosyjskich oddziałów. Stąd, zdaniem polityka, Ukraińcom należy pomagać poprzez bezpośrednie dostarczanie im uzbrojenia.

Draghi dodał, że nie zrobienie tego równałoby się powiedzeniu Ukraińcom: „poddajcie się, zaakceptujcie niewolę i podległość”. Uważa, że taki sygnał byłby sprzeczny „z naszymi europejskimi wartościami solidarności”.

„Zamiast tego, chcemy dać Ukraińcom możliwość, by sami się obronili” – powiedział premier Włoch. Przyznał, że początkowo spodziewać się szybkiego zwycięstwa Rosji. Teraz uważa jednak, że „nie ma żadnych oznak, by naród ukraiński zaakceptował rosyjską okupację”.

Wysłanie broni na Ukrainę zapowiedziały też władze Holandii. Premier Mark Rutte napisał we wtorek na Twitterze, że w rozmowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, wspólnie w ministrem obrony wyrazili swoje poparcie w związku ze wznowieniem przez Rosjan ofensywy.

„Holandia wyśle cięższy sprzęt na Ukrainę, w tym pojazdy opancerzone” – napisał Rutte. Dodał, że jego kraj wspólnie z sojusznikami pracuje nad możliwością dostarczenia Ukraińcom dodatkowego, ciężkiego uzbrojenia.

📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.

— Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022