Poseł Konfederacji domagał się od Sejmu uchwały w sprawie skandalicznego stanowiska ambasady Ukrainy [+VIDEO]

Poseł Konfederacji Krystian Kamiński domagał się w środę w Sejmie by izba zajęła stanowisko w sprawie skandalicznego wpisu ambasady Ukrainy w Warszawie zamieszczonego w rocznicę eskalacji ludobójstwa na Wołyniu.

Na rozpoczęcie dzisiejszego posiedzenia Sejmu Kamiński zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zebranie Konwentu Seniorów w celu umożliwienia rządowi wprowadzeniu do porządku projektu uchwały w sprawie „skandalicznych słów ambasadora Ukrainy w narodowy dzień pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na ukraińskich szowinistów na obywatelach II Rzeczpospolitej”. Poseł Konfederacji określił w ten sposób wpis jaki znalazł się na stronie ambasady Ukrainy na Facebooku 10 lipca, a więc w rocznicę „krwawej niedzieli” – masowych mordów na Wołyniu dokonanych przez OUN-UPA i zmobilizowanych przez nich ukraińskich chłopów na polskich mieszkańcach Wołynia.

Jak zrelacjonowaliśmy to na naszym portalu we wpisie ukraińskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w rocznicę eskalacji ludobójstwa wołyńskich Polaków znalazła się głównie krytyka polityki władz II RP wobec mniejszości ukraińskiej, sugerująca ich współodpowiedzialność za to co stało się na Kresach Południowo-Wschodnich w czasie drugiej wojny światowej. „Nawet w takim dniu ambasador Ukrainy forsuje narrację, że na Wołyniu nie doszło do okrutnego ludobójstwa ludności cywilnej przez szowinistyczne bojówki lecz do symetrycznego konfliktu” – powiedział z sejmowej trybuny Kamiński.

Poseł Konfederacji uznał, że pod takim wpisie przedstawiciel dyplomatycznych Ukrainy w Polsce Adnrij Deszczyca powinien zostać „natychmiast” zostać wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kamiński wyraził oczekiwanie, że rząd przygotuje projekt uchwały w sprawie zachowania ukraińskiego dyplomaty w dniu bolesnej historycznej rocznicy. Na zakończenie wystąpienia poprosił wszystkich posłów o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiary OUN-UPA.

Na początku dzisiejszego posiedzenia sejmu zgłosiłem wniosek formalny ws. skandalicznego zachowania ukraińskiej ambasady. Ukraińcy prowokują Polaków. Domagamy się reakcji!

O sprawie szerzej pisałem także kilka dni temu.

Prowadząca obrady marszałek Elżbieta Witek nie przychyliła się jednak do wniosku posła Kamińskiego i nie ogłosiła przerwy. W rozmowie z dziennikarze naszego portalu poseł Konfederacji zapowiedział kontynuowania działań na rzecz uchwalenia postulowanej przez siebie rezolucji.

