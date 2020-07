Chrześcijanin zastrzelony w Pakistanie przez sąsiadów, nie chcieli żyć obok „wrogów Islamu”

Dwóch członków chrześcijańskiej rodziny zostało postrzelonych po zakupie domu w muzułmańskiej dzielnicy w Pakistanie, jedna osoba zmarła po 26 dniach w szpitalu – poinformował portal Persecution. Atak niektórych muzułmańskich sąsiadów miał miejsce 4 czerwca w kolonii Sawati Phatak w mieście Peszawar.

Jak poinformował w zeszłym tygodniu portal Persecution, Nadeem Joseph z chrześcijańskiej rodziny pakistańskiej zmarł w wyniku postrzału po 26 dniach w szpitalu. Mężczyzna został postrzelony ponieważ jego sąsiedzi nie chcieli mieszkać obok chrześcijanina.

Szóstego lipca policja aresztowała kilku członków rodziny zamieszanej w wydarzenie. Salman Khan, głowa rodziny, uciekł i jest poszukiwany przez policję. Miesiąc temu Nadeem Joseph kupił dom za około 600 000 rupii i przeprowadził się do niego z rodziną.

Zobacz też: Pakistan: rząd zatwierdził nowe regulacje ws. mediów społecznościowych

Kiedy Salman Khan dowiedział się, że 50-letni Joseph i jego rodzina są chrześcijanami, poszedł powiedzieć im, że muszą natychmiast wyjechać, ponieważ okolica jest muzułmańska i że chrześcijanie podobnie jak Żydzi są wrogami islamu.

„Kupiłem dom w TV Colony miesiąc temu. Nadal muszę dokonać pełnej zapłaty, ale Salman Khan, muzułmanin mieszkający naprzeciwko mojego domu, nie był z tego powodu zadowolony. Zaczął nas nękać i poprosił, żebyśmy sobie poszli” – informował ze szpitala Joseph.

Przez wiele dni Khan i jego rodzina nękała Nadeema Josepha, grożąc poważnymi konsekwencjami, jeśli rodzina chrześcijańska nie opuści domu. W dniu ataku Khan pojawił się w domu, dając mieszkańcom 24-godzinne ultimatum. Nadeem Joseph odpowiedział, że on i jego rodzina mają prawo mieszkać tam, gdzie chcą i że nie odejdą.

Zauważywszy, że Khan i jego synowie mieli broń, Joseph próbował zadzwonić na policję, ale został postrzelony w brzuch, zanim zdążył to zrobić. Następnie napastnicy zwrócili swoją broń w stronę innych członków rodziny chrześcijańskiej, raniąc teściową Josepha w ramię.

Zobacz też: Pakistan: uchylono wyrok śmierci dla byłego prezydenta

Żaden sąsiad nie interweniował, aby pomóc chrześcijanom. Po wezwaniu pogotowia Joseph i jego teściowa zostali zabrani do szpitala „Lady Reading”. Z łóżka szpitalnego Joseph zgłosił sprawę policji.

Dla Khalida Shahzada, chrześcijańskiego aktywisty, który jest w kontakcie z rodziną Josepha i policją, ta zbrodnia pokazuje wysoki poziom nietolerancji wobec mniejszości w Pakistanie. „Główny przestępca jest nadal na wolności. Organy ścigania muszą zrobić wszystko, co możliwe, aby go schwytać i postawić przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział Shahzad w rozmowie z Asia News.

Jednak za atakiem kryje się nie tylko dyskryminacja. Według Josepha: „Salman Khan i jego rodzina są ludźmi o wąskich umysłach, ale są też zaangażowani w handel kokainą. Nasza obecność mogła oznaczać dla nich kłopoty”.

Nadeem Joseph po kilku operacjach zmarł w wyniku odniesionych ran.

Nadeem Joseph was sprayed with bullets few weeks ago just because he purchased a house in a Muslim area and his neighbors didn’t tolerate the presence of a non-Muslim in their neighborhood.

He remained admitted in the hospital & died during his 5th surgery on June 29, 2020 pic.twitter.com/lMziS666Nk

— Rahat Austin (@johnaustin47) June 30, 2020