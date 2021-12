Strzały na meksykańsko-amerykańskim przejściu granicznym. Zatrzymano 18 Rosjan [+VIDEO]

Funkcjonariusze straży granicznej USA musieli oddać strzały z broni palnej, by zatrzymać dwa samochody przewożące przez granicę Meksyku i USA 18 migrantów z Rosji.

Amerykańska straż graniczna (Customs and Border Protection, CBP) poinformowała we wtorek o incydencie, do którego doszło w niedzielę na przejściu granicznym San Ysidro w Kalifornii. Jak wynika ze wstępnego raportu, około godziny 21:33 czasu lokalnego do przejścia granicznego od strony meksykańskiej zbliżyły się „z dużą prędkością” dwa samochody – ford w wersji SUV oraz osobowy mercedes.

Funkcjonariusz CBP odpowiedzialny za przedwstępną kontrolę pojazdów otworzył ogień wystrzeliwując około czterech pocisków, które trafiły w mercedesa. Następnie ostrzelany pojazd zderzył się z SUV-em, który nagle się zatrzymał. Według stacji NBC funkcjonariusz, który oddał strzały, posiadał 14-letni staż pracy w CBP.

Okazało się, że w zatrzymanych pojazdach znajdowało się w sumie 18 Rosjan, których CBP określiło mianem „nielegalnych migrantów”. W SUV-ie podróżowało 12 osób (7 dorosłych w wieku 21-53 lat i 5 dzieci w wieku od mniej niż roku do 5 lat) a w mercedesie 6 osób (4 osoby dorosłe w wieku 24-43 lat i 2 dzieci w wieku 10 i 14 lat).

W wyniku zderzenia dwóch pasażerów mercedesa doznało lekkich obrażeń głowy; żadne obrażenia nie wynikły z ostrzału z broni palnej.

Kierowcy obu pojazdów (mężczyźni w wieku 29 i 24 lat) zostali aresztowani i mają usłyszeć zarzuty dotyczące przemytu ludzi. Według NBC kierowca co najmniej jednego z pojazdów jest figurantem dochodzenia Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA w związku z napaścią i nielegalnym wjazdem. W CBP wszczęto także wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w związku z użyciem broni palnej.

Kresy.pl / cbp.gov / nbcsandiego.com