Media: nowa ustawa ma przyspieszyć i ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

Będzie nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Ma przyspieszyć i ułatwić zatrudnianie obcokrajowców.

Według „Dziennika Gazety Prawnej”, przygotowywana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne regulacja „ma przyspieszyć postępowania administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców”.

„Proces ma być scyfryzowany, a systemy informatyczne mają ułatwiać weryfikację przesłanek wydawania zezwoleń na pracę lub wpisu oświadczeń do ewidencji” – pisze „DGP”.

Jak czytamy, nowa ustawa ma być odpowiedzią na aferę wizowo-migracyjną, ujawnioną w 2023 roku. „Ma ograniczyć nadużycia dotyczące m.in. wyłudzania zezwoleń na pracę tylko po to, żeby wjechać do strefy Schengen” – informuje dziennik. Dodaje, że „i eksperci, i przedsiębiorcy czekają na nowe regulacje”.

To kolejny sygnał wskazujący na to, że rząd Donalda Tuska dąży do liberalizacji zasad zatrudniania obcokrajowców i stymulowania imigracji zarobkowej do Polski.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. do konsultacji społecznych trafił pakiet deregulacyjny, obejmujący zmiany w kilkunastu ustawach. Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju i Technologii kierowane przez ministra Krzysztofa Hetmana. W założeniu, ma to pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pakiet dotyczy m.in. kwestii odpowiedzialności pracodawcy za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, za co grozi do 30 tys. zł grzywny. Propozycja zmian zakłada, że taki czyn byłby wykroczeniem, za które karani mieliby być pracodawcy – ale tylko ci, którzy zrobili to umyślnie. Według Money.pl związkowcy zaznaczają, że „to nie deregulacja, a demontaż rynku pracy i działalności gospodarczej”.

Według wstępnych danych za trzy kwartały 2023 roku, Straż Graniczna wraz z Państwową Inspekcją Pracy przeprowadziły 9138 kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców, wykrywając przy tym nielegalne powierzenie pracy 9934 osobom. W 6152 przypadkach dotyczyło to Ukraińców, 1018 – Gruzinów, a 864 – obywateli Białorusi. Jak czytamy, w porównaniu do roku wcześniejszego liczba ujawnionych nielegalnie pracujących Ukraińców spadła o 18 proc., natomiast odsetek Gruzinów i Białorusi wzrósł odpowiednio o 23 proc. i 26 proc.

Przypomnijmy, że jak poinformowała stacja RMF FM, Komenda Główna Policji analizuje możliwość zatrudniania w polskiej policji osób, które nie są polskimi obywatelami.

DGP / PAP / Kresy.pl